СМИ: США все-таки допускают возможность поставки Украине ракет ATACMS

Это связано с прогрессом в попытках Пентагона получить систему нового поколения, которой дано название Precision Strike Missile, пишет издание.

В прошлом году США поставили Киеву небольшое количество ракет, которые могут достигать целей на расстоянии 160 километров.

Благодаря этому, армия Украины могла нанести удары по технике российской армии на аэродромах в Бердянске и Луганске.

Тогда газета New York Times сообщала, что против поставок ракет дальнего радиуса действия (до 290 километров) выступает министр обороны США Ллойд Остин.

Он отметил, что у США ограничены резервы таких ракет, а поставки Киеву могут привести к снижению оборонительных возможностей.

После приобретения системы Precision Strike Missile эти препятствия по отношению к поставкам ракет Киеву будут устранены, несмотря на то, что чиновники США еще не подтвердили, что решение принято, указывает Wall Street Journal.

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