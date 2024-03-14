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Видео ⟩ Полиция разыскивает подростков, которые в Лиепае жгли мусор

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

11 марта в 20:20 Государственная полиция получила информацию о том, что в Лиепае на улице Металургу горят сухая трава и бытовые отходы. В распоряжение Госполиции попал видеоматериал, на котором видны несколько подростков, поджигающих мусор.

Стражи порядка просят посмотреть видео и отозваться всех, кто может опознать кого-нибудь из молодых людей, позвонив в полицию по номеру 110.

На видео звучит нецензурная лексика, однако аудиодорожка важна, так как, возможно, она может помочь опознать своего ребенка или ученика по голосу и манере выражения. Кроме того, Госполиция призывает отозваться и самих подростков.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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