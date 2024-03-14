Видео ⟩ Полиция разыскивает подростков, которые в Лиепае жгли мусор

Стражи порядка просят посмотреть видео и отозваться всех, кто может опознать кого-нибудь из молодых людей, позвонив в полицию по номеру 110.

На видео звучит нецензурная лексика, однако аудиодорожка важна, так как, возможно, она может помочь опознать своего ребенка или ученика по голосу и манере выражения. Кроме того, Госполиция призывает отозваться и самих подростков.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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