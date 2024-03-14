Что за белая пленка в яйце и безопасно ли ее есть?

Что за белая пленка?

Может показаться, что яйцо - один из самых простых продуктов в вашем холодильнике, который можно приготовить бесчисленным множеством способов. Яйца действительно можно использовать в блюдах различной сложности, даже в очень простых, но то, что происходит внутри яичной скорлупы, довольно сложно и увлекательно, и эта белая нить, которую наверняка заметило большинство кулинаров, играет огромную роль в развитии яиц", - поясняет портал Reader`s Digest.

Прежде чем мы углубимся в небольшой урок биологии, пришло время развеять некоторые распространенные мифы о том, что содержится в яичных желтках.

Нет, это не вена и не пуповина птенца.

Фактически - это часть яйца и, хотя и выглядит подозрительно, все совершенно нормально и необходимо для безопасного развития.

Это канатики или халазы.

Когда вы разбиваете очень свежее яйцо, вы можете увидеть тонкие белые веревки, тянущиеся от желтка. Это скрученные нити белка, которые закрепляют желток в центре яичного белка. Халазы канатики обычно видны только в очень свежих яйцах.

В составе яйца есть две халазы: каждая фиксирует желток со своего конца яйца. По сути, эти похожие на веревочки структуры состоят из белков и крепятся к желтку для того, чтобы предотвратить его столкновение с оболочкой и защитить от повреждений.

Безопасна ли халаза для употребления в пищу?

Абсолютно безопасна. Халаза - нормальная составная часть яйца. Кроме того, она свидетельствует о свежести яйца. Если халаза не видна, возможно, яйца слишком долго пролежали в холодильнике.

И не стоит беспокоиться - халаза не влияет на вкус конечного продукта!

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