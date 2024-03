Широкая выставочная программа в рамках Рижской недели моды

9 апреля в сердце Старой Риги, отеле Relais Le Chevalier (ул. Калькю 20), в салоне Akcenti, латвийский бренд пляжной моды Sin on the Beach представит результаты коллаборации с финским дизайнером сумок и украшений на открытии совместной выставки. "Коллекция бархатных вечерних сумочек с ручной вышивкой "Следуй своим мечтам" посвящена сказке Г.Х. Андерсена "Дюймовочка". Характерные элементы - золотые нити, мельчайший бисер, кристаллы и полудрагоценные камни", - рассказывает дизайнер бренда Sin on the Beach Анна Кустикова.