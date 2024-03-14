Широкая выставочная программа в рамках Рижской недели моды

В даты RFW в музеях и галереях Риги будут проходить еще целых три потрясающих выставки прикладного искусства, которые настоятельно рекомендуются к посещению. Одна из них - в художественном музее "Рижская биржа" (Домская площадь 6) под названием "Сюзане. История одной вышивальщицы", посвящена традиционному искусству вышивки Узбекистана. Художница Мадина Касымбаева, объединяя технику вязания крючком и вышивку, возрождает традиции и создает великолепные творения сюзане. Представленный арт-объект, который вышивали 16 мастериц в течение трёх с половиной лет, отражает элементы природы и космоса, транслируя единство человека и окружающего мира.

Фото: Пресс-фото

Другая масштабная выставка - в музее декоративного искусства и дизайна (ул. Скарню 10) "Чувствительный к прикосновению", организованная совместно с Латвийской Ассоциацией ювелирного искусства, на которой представлены работы 23 выдающихся мастеров разных поколений. Идея выставки основана на рассказах о людях и выбранных ими украшениях. У посетителей выставки будет возможность познакомиться с многообразием ювелирных изделий и материалов для них.

Вплоть до 30 июня в культурном пространстве Ola Foundation пройдет выставка художницы по текстилю Эдите Паулс-Вигнер "Играясь с возрастом", в рамках которой будут также экспонированы ассамбляжи ее сына Паулюса Вигнера. Эдите Паулс-Вигенере - одна из самых ярких и привлекательных личностей латвийского художественного искусства второй половины ХХ века, чье творчество, экспрессия, многоплановость и размах оставили свой след в истории латвийского изобразительного искусства.

Более подробная информация о работе выставок - на сайте rfw.lv в разделе "Программа" и на домашних страницах соответствующих мест их проведения: www.lnmm.lv и www.olafoundation.lv.

Напомним, что 38-й сезон Рижской недели моды этой весной пройдет с 8 по 11 апреля.

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