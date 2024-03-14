Широкая выставочная программа в рамках Рижской недели моды

В период весенней сессии Недели моды, наряду с основными дизайнерскими показами, особое внимание будет уделено выставкам - изобразительным, текстильным и декоративно-прикладным. Организаторы ставят перед собой задачу знакомить гостей мероприятия не только с тенденциями моды, но и с творчеством талантов в смежных отраслях искусства.
Первый день Riga Fashion Week (RFW) ознаменуется открытием выставки молодого латвийского модельера Дана Крумпанса в созданной им и его единомышленниками-музыкантами специально к Неделе моды в Риге поп-ап галерее KRAŸ (ул. Чака 136). В своей экспозиции дизайнер предлагает исследовать мир моды с точки зрения искусства путем эксперимента, расширяя общепринятые представления и границы. Слияние сразу нескольких творческих дисциплин в гармоничное единство вкупе с живой классической и электронной музыкой погрузят посетителей галереи в непривычную атмосферу. Стоит отметить, что в каждый из четырех дней работы выставки (с 8 по 11 апреля) в новаторском пространстве KRAŸ будет происходить что-то новое, рассчитанное, в первую очередь, на представителей творческих индустрий.
9 апреля в сердце Старой Риги, отеле Relais Le Chevalier (ул. Калькю 20), в салоне Akcenti, латвийский бренд пляжной моды Sin on the Beach представит результаты коллаборации с финским дизайнером сумок и украшений на открытии совместной выставки. "Коллекция бархатных вечерних сумочек с ручной вышивкой "Следуй своим мечтам" посвящена сказке Г.Х. Андерсена "Дюймовочка". Характерные элементы - золотые нити, мельчайший бисер, кристаллы и полудрагоценные камни", - рассказывает дизайнер бренда Sin on the Beach Анна Кустикова.
В даты RFW в музеях и галереях Риги будут проходить еще целых три потрясающих выставки прикладного искусства, которые настоятельно рекомендуются к посещению. Одна из них - в художественном музее "Рижская биржа" (Домская площадь 6) под названием "Сюзане. История одной вышивальщицы", посвящена традиционному искусству вышивки Узбекистана. Художница Мадина Касымбаева, объединяя технику вязания крючком и вышивку, возрождает традиции и создает великолепные творения сюзане. Представленный арт-объект, который вышивали 16 мастериц в течение трёх с половиной лет, отражает элементы природы и космоса, транслируя единство человека и окружающего мира.
Другая масштабная выставка - в музее декоративного искусства и дизайна (ул. Скарню 10) "Чувствительный к прикосновению", организованная совместно с Латвийской Ассоциацией ювелирного искусства, на которой представлены работы 23 выдающихся мастеров разных поколений. Идея выставки основана на рассказах о людях и выбранных ими украшениях. У посетителей выставки будет возможность познакомиться с многообразием ювелирных изделий и материалов для них.
Вплоть до 30 июня в культурном пространстве Ola Foundation пройдет выставка художницы по текстилю Эдите Паулс-Вигнер "Играясь с возрастом", в рамках которой будут также экспонированы ассамбляжи ее сына Паулюса Вигнера. Эдите Паулс-Вигенере - одна из самых ярких и привлекательных личностей латвийского художественного искусства второй половины ХХ века, чье творчество, экспрессия, многоплановость и размах оставили свой след в истории латвийского изобразительного искусства.
Более подробная информация о работе выставок - на сайте rfw.lv в разделе "Программа" и на домашних страницах соответствующих мест их проведения: www.lnmm.lv и www.olafoundation.lv.
Напомним, что 38-й сезон Рижской недели моды этой весной пройдет с 8 по 11 апреля.
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