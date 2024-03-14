Агентство РИА "Новости" сообщило, что Росгвардейцы ведут бой вместе с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ, "отражая атаку вражеских диверсантов в Курской области".

Ситуация в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По словам губернатора, в результате обстрела Белгорода погибла женщина, еще шесть человек ранены.

Заявление министерства обороны России

Министерство обороны РФ заявило, что очередная попытка ВСУ прорваться на территорию России, "уничтожены до 195 украинских военных, а также пять танков, четыре ББМ".

Представители формирований, которые воюют на стороне Украины и ранее проникали на территорию РФ, - легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) - не сообщали о боях в приграничных регионах России.

Бои в российском приграничье 12 марта

12 марта в приграничных районах Белгородской и Курской областей произошли бои между российскими военными и бойцами легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", которые воюют на стороне Украины.

Представители формирований заявляли, что им удалось пересечь границу и бои велись на территории России. В то же время Минобороны РФ утверждало, что российские военные не допустили нарушений государственной границы, убив 234 диверсанта. 13 марта представители легиона "Свобода России" утверждали, что остаются на территории Курской области.

На фоне постоянных обстрелов Белгородской и Курской областей представители легиона "Свобода России" и РДК призывали жителей региона эвакуироваться, предупредив, что будут наноситься удары по военным объектам на приграничных территориях, а также в Белгороде и Курске. Формирования назвали такие удары ответом на непрекращающиеся обстрелы украинских городов со стороны войск РФ.

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