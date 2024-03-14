Фото ⟩ VUGD получила первые 11 пожарных автоцистерн Scania

Это полноприводные грузовики Scania 4х4, оснащенные современным оборудованием, необходимым для пожарно-спасательных работ, и новой шестиместной командирской кабиной CP28. Кабины оснащены функциями, специально адаптированными для экстренных работ, поэтому они эргономичны и соответствуют высоким стандартам безопасности и качества. Легко адаптируемая компоновка кабины и система климат-контроля позволяют пожарным легко подготовиться к любой пожарно-спасательной операции.

Эти первые 11 автоциcтерн Scania уже вскоре отправятся на вызовы в Риге и Рижском регионе.

Глава отдела технической службы VUGD Александр Политика: "Государственная пожарно-спасательная служба продолжает обновлять свой автопарк. Новые автоцистерны Scania - очень важное дополнение, которое значительно улучшит возможности реагирования пожарных частей р в Риге, а в течение этого года - и в других городах. Автоцистерны Scania оборудованы в соответствии с современными требованиями. Они имеют отапливаемые и кондиционированные кабины, что улучшит условия службы спасателей. Мы рады получить новые автоцистерны и через скоро сможем использовать их преимущества во время реальных вызовов!"

Всего в этом году структурным подразделениям VUGD по всей Латвии будет поставлено 58 автоцистерн.

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