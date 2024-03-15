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Премьер-министр Эстонии игнорирует неудобные запросы, но подталкивает СМИ к расследованиям

Маргус Ханно Муракас rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Прозвучавший на прошлой неделе по радио призыв премьер-министра о том, что журналисты могут тщательнее расследовать восточные перевозки бизнесмена Олега Осиновского и его пожертвования партнерам премьер-министра по коалиции, совершенно лицемерен, ведь Каллас неоднократно игнорировала неудобные запросы и называла журналистов шакалами, пишет Маргус Ханно Муракас на Rus.Postimees.

Самое любопытное в обращении премьер-министра - то, что менее месяца назад я лично направил Каллас вопросы, касающиеся деятельности Олега Осиновского. Ответа от Каллас, к сожалению, не поступило.

Скриншот с запросом журналиста Кае Каллас. 
Скриншот с запросом журналиста Кае Каллас. Фото: Скриншот.
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