Российские власти: акция "Полдень против Путина" - незаконна

Мария Андреева, активистка движения жен мобилизованных "Путь домой" получила официальное предупреждение от прокуратуры Москвы о "недопустимости нарушения закона" из-за того, что она намерена принять участие в акции "Полдень против Путина".

В документе, опубликованном Андреевой, сказано, что в ее профилях в социальных сетях были обнаружены доказательства того, что она "готовит противоправные деяния, содержащие элементы экстремистской деятельности".

Несколько российских оппозиционеров ранее призвали всех, кто не согласен с политикой диктатора Владимира Путина, во время "президентских выборов" прийти на избирательные участки в полдень 17 марта, выразив таким образом молчаливый протест.

Идею поддержала, в частности, команда убитого в тюрьме оппозиционера Алексея Навального и живущий в изгнании Михаил Ходорковский.

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