Видео ⟩ В Риге могут работать мошенники, предоставляющие услуги красоты

В Ригу зрительницу программы заманила реклама в Интернете, предлагающая процедуру SMAS-лифтинга с невероятной скидкой. Это процедура, которая стимулирует подкожные мышцы, разглаживая тем самым мелкие морщинки кожи. Процедура выполняется с помощью специального аппарата и обычно занимает около 40 минут.

Приехав в Ригу к косметологу, женщина была озадачена тем, с каким отношением ее встретили.

Специалист сразу сказала, что результаты будут заметны только через четыре месяца, сама процедура проходила недолго, а оплату - 159 евро - попросила наличными. Женщине так и не выдали чек, и женщина заподозрила, что стала жертвой мошенничества.

Программе удалось выяснить, что подозрительная бьюти-специалист работала как минимум в двух разных местах Риги.

Видео: Сюжет программы 4. studijas

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