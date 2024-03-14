Видео ⟩ В Торнякалнсе полиция хотела помочь, но случайно поймала разыскиваемого мужчину

В рижском районе Торнякалнс, водитель Mercedes привлек внимание полиции тем, что стоял посреди улицы с включенными световыми сигналами. Полицейские решили проверить, все ли в порядке с водителем и нужна ли ему помощь. Оказывается, мужчина находится в розыске и долгое время уклоняется от наказания, сообщает программа Degpunktā.
Бригада полиции хотела помочь водителю, у которого была включена аварийная сигнализация. Несмотря на вежливость и хорошие манеры, правоохранители все же посчитали, что с водителем и его рассказом что-то не так. Полицейский попросил предъявить документы, но получил отрицательный ответ.
Отсутствие водительских прав было не самым серьезным правонарушением водителя.
В ходе проверки выяснилось, что его активно разыскивает полиция, поэтому было принято решение задержать его до приезда государственной полиции.
Мужчину доставили в отделение полиции, где следователи объяснили ему, что будет дальше. Оказывается, задержанный разыскивался по двум разным преступлениям. "Мужчина находился в розыске в связи с мелкой кражей, за что был приговорен к временному лишению свободы. Кроме того, его разыскивали в связи с возбужденным уголовным производством. Мужчина подозревался в приобретении, производстве, распространении, использовании и хранении программного обеспечения и оборудования, незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами", - заявила представитель Государственная полиция, Гита Гжибовска.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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