Жданов об атаке на Волкова: У них теперь развязаны руки

Я думаю, что сейчас с убийством Алексея Навального ситуация сильно изменилась. Если раньше их основной триггер, источник приложения сил против оппозиции - люди, как Навальный, и люди, остающиеся в России, то сейчас они явно еще и переключатся на тех, кто находится за рубежом, потому что они стали слышимым голосом. Это большая часть людей, которая влияет на мнение внутри России.

Все, чем всегда занималась КГБ, - это борьба с диссидентами, с уехавшими, провокации против них, спецоперации против них, выманивания, убийства и так далее. В этом плане Путин просто хочет воссоздать эту систему. Очевидно, что после убийства Навального они даже не будут ходить к Путину за одобрением таких действий. Я с трудом себе представляю прямой указ Путина: "Убейте Леонида Волкова у его дома в Вильнюсе". Cкорее, сейчас разные группировки будут друг перед другом пытаться выслужиться, показать, насколько они крутые, кто кого преследовал за рубежом, кто до кого дотянулся.

Более серьезные спецслужбы будут работать условно по Христо Грозеву. А какие-нибудь подонки будут заниматься просто хулиганством: тут ШИЗО подожгли, тут яйцами закидали, а тут кого-то покалечили. И граница эта будет все время размываться.

- А в случае с Леонидом, по вашей оценке, по оценке ФБК, это была попытка убийства или нанесения вреда здоровью?