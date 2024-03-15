Парламент Испании проголосовал за амнистию каталонских сепаратистов. Она позволит Пучдемону вернуться из изгнания

Это касается, в частности, бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, против которого в Испании заведено дело по обвинению в терроризме в связи с протестами 2019 года. Он с 2017 года живет в Бельгии вне досягаемости испанского правосудия.

Три года назад предыдущее правительство Санчеса помиловало девять человек, осужденных на длительные тюремные сроки в связи с событиями 2017 года. Однако новая амнистия может распространяться на сотни людей.

В Каталонии на 12 мая назначены новые выборы в региональный парламент. Если сроки вступления закона об амнистии в силу не сорвутся, то вскоре после этого Пучдемон сможет вернуться на родину свободным человеком, а его партия «Вместе за Каталонию» (JxCat) сможет снова выдвинуть его на пост президента региона. На это уже намекнул генеральный секретарь партии Жорди Турулл.

Консервативная оппозиция резко раскритиковала законопроект, принятый депутатами. Премьер Санчес «выполнил все» требования сепаратистов, лишь бы только «ненадолго» остаться при власти, заявил лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC