Домогательства в Музыкальной академии: начат уголовный процесс; просят отозваться потерпевших

Как сообщили в полиции, уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

В полиции не предоставили более подробных комментариев о деле, однако, как выяснило агентство LETA, уголовный процесс начат по факту, а не против конкретного лица.

Полиция призывает всех жертв домогательств и свидетелей обращаться по электронной почте onssnap@vp.gov.lv или телефонам 67075517 и 67075211. Полиция гарантирует анонимность всем, кто сможет предоставить полезную для следствия информацию.

Как сообщалось, заявление в полицию подал ректор академии Гунтарс Пранис.

Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.

В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.