Домогательства в Музыкальной академии: начат уголовный процесс; просят отозваться потерпевших

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с информацией о имевших место домогательствах преподавателей Латвийской музыкальной академии (JVLMA) к студенткам.
Как сообщили в полиции, уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.
В полиции не предоставили более подробных комментариев о деле, однако, как выяснило агентство LETA, уголовный процесс начат по факту, а не против конкретного лица.
Полиция призывает всех жертв домогательств и свидетелей обращаться по электронной почте onssnap@vp.gov.lv или телефонам 67075517 и 67075211. Полиция гарантирует анонимность всем, кто сможет предоставить полезную для следствия информацию.
Как сообщалось, заявление в полицию подал ректор академии Гунтарс Пранис.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
Информация, доступная программе, свидетельствует, что поступило несколько жалоб как минимум на одного лектора. Уже в понедельник LTV сообщило, что одним из преподавателей, который мог нарушать границы в общении со студентками, является заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс.
Студентки сообщили, что ощущения после домогательств были отвратительными, создавали чувство страха, мешали учебе, вызывали проблемы со здоровьем и другие проблемы.
После длительных обсуждений Совет JVLMA принял решение выразить недоверие ректору академии Пранису и призвать его уйти в отставку. Если ректор откажется уйти в отставку, Совет JVLMA попросит председателя Сената Илону Мейю рассмотреть это решение на внеочередном заседании Сената как можно скорее.
В начале февраля ректор JVLMA Пранис издал приказ о правилах поведения сотрудников академии, в котором говорится, что любая форма домогательств не соответствует общепринятым этическим и поведенческим нормам.
Пранис ранее объяснил, что одна жалоба была получена 22 января. В ответ на нее было созвано заседание комитета по этике и проведены переговоры с заинтересованными сторонами. Пранис отметил, что к сотруднику было применено дисциплинарное взыскание, но ректор JVLMA не раскрыл, в чем оно заключалось.
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