Полиция Эстонии готова штрафовать участников голосования за Путина в случае нарушений

В частности портал спросил, как изменится работа сотрудников PPA около посольства России в Таллинне 15-17 марта, если сравнивать с тем, как это происходит в обычные дни и с тем, как было организовано несение службы PPA у посольства РФ во время предыдущих российских выборов. Кроме того, портал уточнил, какие меры PPA предпримет для недопущения столкновений сторонников и противников Путина и как будет действовать в случае чьих-либо противоправных действий или возникновения столкновений и провокаций.

"Патруль у здания посольства РФ для обеспечения безопасности людей действительно будет усилен. В целом же Департамент полиции и погранохраны не планирует особенной деятельности в эти дни", - ответил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.

Митинг в память о Навальном у посольства РФ. Справа - оппозиционерка Сана Безменова. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Rus.Postimees также спросил, как изменится работа сотрудников PPA и Налогово-таможенного департамента на пограничных пунктах пропуска 15-17 марта, когда будут работать приграничные российские участки для голосования. Вопреки новостям некоторых СМИ об усилении контроля, нам это не подтвердили.