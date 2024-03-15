Спрудс: США обеспечат долгосрочное военное присутствие в Латвии

США - важный стратегический партнер Латвии, и их политическое лидерство, инвестиции в развитие наших возможностей и военное присутствие являются сильным сигналом сдерживания, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны Латвии.

"В беседе с министром обороны Ллойдом Остином мы наметили дальнейшие шаги по совместному укреплению коллективной обороны. США обеспечат долгосрочное военное присутствие в Латвии и окажут поддержку в укреплении нашего военного потенциала в рамках различных программ", - прокомментировал встречу Спрудс.

Стороны обсудили стратегическое партнерство Латвии и США и совместную работу по приобретению противокорабельных ракет Naval Strike Missile и ракетно-артиллерийских систем Himars. Также обсуждался прогресс Латвии в укреплении обороноспособности, работа над созданием военного полигона в Селии и введением Службы государственной обороны.

Кроме того, министры обсудили предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, одной из главных тем которого станет дальнейшее развитие коллективной обороны НАТО и поддержка Украины.

Спрудс подчеркнул, что поддержка США имеет решающее значение для того, чтобы помочь Украине победить Россию, поскольку Украина борется за безопасность и ценности всего демократического мира. Он также выразил уверенность в том, что США смогут достичь внутриполитического соглашения о существенной помощи Украине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!