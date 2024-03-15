В пятницу в Белгороде из-за воздушной тревоги временно было остановлено голосование на президентских "выборах", пишет "Медуза".
По информации российского пропагандистского агентства РИА "Новости", во время, когда была объявлена воздушная тревога, на нескольких участках голосование было приостановлено, и люди отправились в убежище.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбило над Белгородом несколько запущенных Украиной реактивных снарядов.
Воздушная тревога продолжалась примерно 15 минут, после чего "выборы" возобновились.
В результате обстрела в Белгороде в пятницу пострадали несколько зданий, по меньшей мере два человека получили травмы, сообщили власти Белгорода.
Президентские "выборы", которые фактически являются представлением для очередного подтверждения легитимности диктатора Владимира Путина, проходят с 15 по 17 марта.
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