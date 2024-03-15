По информации российского пропагандистского агентства РИА "Новости", во время, когда была объявлена воздушная тревога, на нескольких участках голосование было приостановлено, и люди отправились в убежище.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбило над Белгородом несколько запущенных Украиной реактивных снарядов.

Воздушная тревога продолжалась примерно 15 минут, после чего "выборы" возобновились.

В результате обстрела в Белгороде в пятницу пострадали несколько зданий, по меньшей мере два человека получили травмы, сообщили власти Белгорода.

Президентские "выборы", которые фактически являются представлением для очередного подтверждения легитимности диктатора Владимира Путина, проходят с 15 по 17 марта.

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