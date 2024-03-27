"Было ужасно, совершенно ужасно, шокирующе. Горстка участников, теснившихся у англиканской церкви, и против них - агрессивная толпа. И я эмоционально почувствовала, что сейчас надо сделать выбор, что я должна быть с меньшинством, иначе неправильно. Спросила, могу ли я к ним присоединиться? И так встретила совершенно замечательных людей. С ними мы потом и начали "Мозаику", вспоминает Кристине Гарина.

Она не причисляет себя к ЛГБТ+, но отказалась от успешной карьеры в бизнесе ради борьбы за лучшую версию нашего общества.

- А зачем ты стала бороться за чужие права?

- Все началось именно в тот день, в день первого латвийского прайда. Я не смогла остаться в стороне, поскольку почувствовала, что это борьба и за мои права тоже, абсолютно. Кто-то думает - вот пусть геев побьют, мы-то в безопасности. Но нет, так не будет.

Ты в чем-то всегда можешь оказаться меньшинством, и тогда это коснется и тебя. Для меня эта работа всегда была очень личным делом.

- Ты себя к ЛГБТ+ никогда не относила?

- Нет и не буду подмазываться [улыбается]. Я бы назвала себя дружественным союзником, что ли. Но я ведь женщина и легко могу оказаться следующей. Если государству понравится что-то запрещать, то женщины вполне могут быть следующими. А если ты борешься с несправедливостью, ты всегда в какой-то мере борешься за себя. Забавно, но вот сейчас это даже для меня какой-то аутинг: когда люди видят тебя в "Мозаике" или знают, что ты работаешь в "Мозаике", для них даже вопроса не возникает - конечно, ты гей.