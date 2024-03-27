"Было ужасно, совершенно ужасно, шокирующе. Горстка участников, теснившихся у англиканской церкви, и против них - агрессивная толпа. И я эмоционально почувствовала, что сейчас надо сделать выбор, что я должна быть с меньшинством, иначе неправильно. Спросила, могу ли я к ним присоединиться? И так встретила совершенно замечательных людей. С ними мы потом и начали "Мозаику", вспоминает Кристине Гарина.
Она не причисляет себя к ЛГБТ+, но отказалась от успешной карьеры в бизнесе ради борьбы за лучшую версию нашего общества.
- А зачем ты стала бороться за чужие права?
- Все началось именно в тот день, в день первого латвийского прайда. Я не смогла остаться в стороне, поскольку почувствовала, что это борьба и за мои права тоже, абсолютно. Кто-то думает - вот пусть геев побьют, мы-то в безопасности. Но нет, так не будет.
Ты в чем-то всегда можешь оказаться меньшинством, и тогда это коснется и тебя. Для меня эта работа всегда была очень личным делом.
- Ты себя к ЛГБТ+ никогда не относила?