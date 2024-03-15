Осокинский фестиваль Свободы для Украины пополнился новыми событиями и артистами

Организаторы Осокиного фестиваля Свободы для Украины анонсировали полную программу в ходе пресс-конференции, которая состоялась в начале недели. Помимо ранее заявленных мероприятий, на фестивале ожидается: специальные концерты с участием украинских артистов, день документального кино, детский лагерь с музыкальными мастер-классами для украинских детей и многое другое.
Кроме этого, заявлены новые артисты: квартет солистов Киевского камерного оркестра Национальной филармонии Украины, украинская пианистка Мария Бобрика и кларнетист Назар Хижий, флейтистка Лиене Денисюка-Страупе, скрипачка Мадара Петерсоне, виолончелистка Магдалена Цепле, актрисы Зане Даудзиня и Мадара Ботмане, журналист Иева Варна и другие.
Андрей Осокин, автор и организатор фестиваля, рассказывает: "Меня переполняет гордость от того, что уже в третий год мы собираем столь талантливых артистов и профессионалов других творческих дисциплин, чтобы вместе поддержать Украину и тяжелобольных детей в Латвии. Я верю, что фестивальные мероприятия станут местом, где можно будет не только черпать вдохновение, энергию и положительные эмоции, но и мотивировать нас на содержательную работу во благо нашей страны и Украины".
В период фестиваля, с 14 марта по 12 мая, пройдут 13 разноформатных мероприятий.
В программе: академическая и неакадемическая музыка, признанная классика и премьеры новой музыки, через призму которых музыканты транслируют ценности свободы, гуманизма, добрососедства и взаимопомощи. В мероприятиях примут участие как те украинские беженцы, которые получили убежище в Латвии, так и специально приглашенные артисты из Украины. Большое внимание будет уделено детям из пострадавших от войны районов Украины.
11 апреля в Даугавпилсе, в Доме единства, и 13 апреля в Доме Черноголовых в Риге состоится концерт Ars longa, vita brevis (с латыни: "длинная жизнь для искусства, короткая — для человека"). На нем выступит квартет из солистов Киевского камерного оркестра Национальной филармонии Украины, актриса Зане Даудзиня, этно-музыкант Виктория Притуляк и Андрей Осокин. Произведения украинских композиторов и Иоганнеса Брамса в исполнении артистов объединятся с поэзией украинских поэтов Виктории Амелины и Максима Кривцова, погибших на войне в 2023 году. Концерт посвящен их памяти, а также памяти всех погибших героев народа, которые боролись за идеалы свободы Украины.
В продолжение фестиваля, 17 апреля, в Англиканской церкви Святого Искупителя прозвучит трио украинско-латвийских музыкантов и Андрея Осокина "Пейзаж с птицами". В состав трио входят пианистка Мария Бобрика, кларнетист Назар Хижий и флейтистка Лиене Денисюка-Страупе. В программе концерта произведения Ф. Шопена, К. Дебюсси, М. Лысенко, П. Васка, Я. Мединя, Д. Аперане и других композиторов. Концерт реализован при поддержке Посольства Республики Польша в Риге.
28 апреля в кинотеатре Splendid Palace впервые в Латвии будет показан полнометражный документальный фильм "Культура против войны" ("Культура vs війна", 2023). Его герои — известные украинские деятели искусства и культуры, которые пополнили ряды украинских вооруженных сил после вторжения России в Украину и активно занимаются волонтерской деятельностью. Проект создан ассоциацией "Смотри украинец!" при финансовой поддержке Евросоюза, "Фонда МХП-Громада" и "Вавилон". Также будет показан документальный фильм журналистов Евы Варны и Сергея Медведева "Война в Украине. 730 дней" (2024), предложенный службой новостей ТВ3. Он рассказывает не только о жизни украинских граждан и солдат, их распорядке дня и ситуации на поле боя во второй год войны, но и отражает совместный опыт авторов фильма и их оценку происходящего, находясь в горячих точках фронта. После показа обоих фильмов состоятся дискуссии с кинематографистами и экспертами из разных областей о безопасности в контексте войны и жизни украинских артистов после жестокого российского вторжения в Украину.
Специальный концерт для украинцев, получивших убежище в Латвии, "Музыка с Украиной", пройдет 14 марта в Рижском центре поддержки украинцев (ул. Палес 9, Рига). В нем примут участие скрипачка и руководитель Kremerata Lettonica Мадара Петерсоне, виолончелистка Магдалена Цепле, этномузыкант Виктория Притуляк, певицы Анастасия Василенко и Анастасия Ячменкина, пианист Андрей Осокин и другие. Чтобы подать заявку на посещение концерта, жителям Украины необходимо заполнить форму заявки, доступную по ссылке.
В июле этого года в рамках фестиваля состоится мастер-класс по игре на музыкальных инструментах для детей украинских музыкальных школ. В лагере дети, чья повседневная жизнь во время войны столь трудна, а возможности заниматься музыкой в условиях бомбежек крайне ограничены, смогут улучшить свои исполнительские навыки под руководством профессиональных педагогов и хотя бы на несколько дней почувствовать отдушину под мирным небом Латвии. Детский лагерь организован совместно с Посольством Украины в Латвии и объединением "Активист".
Программа фестиваля создана при поддержке его партнера Elektrum.
Доходы от билетов на все фестивальные мероприятия и средства, собранные в рамках благотворительной кампании "Осокинский Фестиваль свободы для Украины и Латвии", опубликованной на портале Ziedot.lv, будут направлены на поддержку украинского народа и родителей тяжелобольных детей в Латвии. Подробную информацию об акции можно получить по ссылке.
С программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте, в свою очередь билеты на концерты можно приобрести во всех кассах Biļešu Paradīze, а также онлайн.
Все мероприятия фестиваля в виде списка:
● 14 марта в 18:00 концерт "Музыка с Украиной" в Рижском центре поддержки жителей Украины (ул. Палес 9, Рига);
● 23 марта в культурном пространстве Ola Foundation (ул. Оглю, 12А, Рига) состоится мастер-класс по фортепиано от профессора JVLMA Сергея Осокина, преподавателя музыкальной школы Эмиля Дарзиня Илзе Трейи, и доцента JVLMA Андрея Осокина;
● 26 марта в 17:30 концерт участников мастер-класса и Андрея Осокина в Музыкальной школе имени Паула Юрьянса (ул. Баложу 27, Рига);
● 5 апреля в 19:00 концерт по случаю открытия фестиваля в Рижской церкви Св. Петра (площадь Реформаций 1, Рига);
● 11 апреля в 18:00 в Даугавпилсе, в Доме единства (ул. Ригас 22а, Даугавпилс), концерт Ars longa, vita brevis. Билеты на этот концерт скоро поступят в продажу;
● 13 апреля в 19:00 в Доме Черноголовых (Ратслаукумс 7, Рига) концерт Ars longa, vita brevis;
● 17 апреля в 19:00 концерт трио украинско-латвийских музыкантов и Андрея Осокина "Пейзаж с птицами» в Англиканской церкви Святого Искупителя (ул. Англикани 2, Рига);
● 18 апреля в 19:00 концерт "Мгновение, музыка и слово" в Англиканской церкви Святого Искупителя (ул. Англикани 2, Рига);
● 27 апреля в 18:00 концерт "Метаморфозы народных песен" в Доме музыки "Дайле" (ул. Кр. Барона 31, Рига);
● 28 апреля в 16:00 день документального кино и дискуссий в кинотеатре Splendid Palace (ул. Элизабетес 61, Рига);
● 10 мая в 19:00 концерт уроженки Новой Зеландии, американской скрипачки Женевы Льюис и пианиста Георгия Осокина в Доме Черноголовых (Ратслаукумс 7, Рига);
● 12 мая в 19:00 концерт по случаю закрытия фестиваля в зале Латвийской национальной библиотеки (ул. Мукусалас 3, Рига);
● В июле в Латвии пройдет мастер-класс по игре на музыкальных инструментах для детей
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