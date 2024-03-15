Осокинский фестиваль Свободы для Украины пополнился новыми событиями и артистами

Все мероприятия фестиваля в виде списка:

● 14 марта в 18:00 концерт "Музыка с Украиной" в Рижском центре поддержки жителей Украины (ул. Палес 9, Рига);

● 23 марта в культурном пространстве Ola Foundation (ул. Оглю, 12А, Рига) состоится мастер-класс по фортепиано от профессора JVLMA Сергея Осокина, преподавателя музыкальной школы Эмиля Дарзиня Илзе Трейи, и доцента JVLMA Андрея Осокина;

● 26 марта в 17:30 концерт участников мастер-класса и Андрея Осокина в Музыкальной школе имени Паула Юрьянса (ул. Баложу 27, Рига);

● 5 апреля в 19:00 концерт по случаю открытия фестиваля в Рижской церкви Св. Петра (площадь Реформаций 1, Рига);

● 11 апреля в 18:00 в Даугавпилсе, в Доме единства (ул. Ригас 22а, Даугавпилс), концерт Ars longa, vita brevis. Билеты на этот концерт скоро поступят в продажу;

● 13 апреля в 19:00 в Доме Черноголовых (Ратслаукумс 7, Рига) концерт Ars longa, vita brevis;

● 17 апреля в 19:00 концерт трио украинско-латвийских музыкантов и Андрея Осокина "Пейзаж с птицами» в Англиканской церкви Святого Искупителя (ул. Англикани 2, Рига);

● 18 апреля в 19:00 концерт "Мгновение, музыка и слово" в Англиканской церкви Святого Искупителя (ул. Англикани 2, Рига);

● 27 апреля в 18:00 концерт "Метаморфозы народных песен" в Доме музыки "Дайле" (ул. Кр. Барона 31, Рига);

● 28 апреля в 16:00 день документального кино и дискуссий в кинотеатре Splendid Palace (ул. Элизабетес 61, Рига);

● 10 мая в 19:00 концерт уроженки Новой Зеландии, американской скрипачки Женевы Льюис и пианиста Георгия Осокина в Доме Черноголовых (Ратслаукумс 7, Рига);

● 12 мая в 19:00 концерт по случаю закрытия фестиваля в зале Латвийской национальной библиотеки (ул. Мукусалас 3, Рига);

● В июле в Латвии пройдет мастер-класс по игре на музыкальных инструментах для детей