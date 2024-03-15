В возрасте 91 года умер двоюродный брат Путина Евгений

В России в возрасте 91 года умер Евгений Путин - врач и двоюродный брат диктатора Владимира Путина. Отец Евгения Михаил Путин был братом отца Владимира Путина. Официальные представители кремля смерть Путина не прокомментировали, указав лишь, что это дальний родственник президента, с которым он уже давно не контактировал.
О смерти родственника российского диктатора сообщило Ivanovonews - местное издание в родной для Евгения Путина Ивановской области. Более подробная информация о смерти Путина недоступна, однако, по данным Ivanovonews, он был похоронен в прошлое воскресенье.
Евгений Путин с 70-х годов был известным урологом. В начале 200-х годов, когда двоюродный брат Евгения стал президентом, он переехал из Иваново на окраину Москвы.
Сын Евгения Путина Михаил занимает пост заместителя председателя правления "Газпрома", а дочь Анна Цивилева - замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, она владеет 70% компании "Колмар" - одного из крупнейших предприятии России по добыче угля.
Владимир Путинпу публично не комментировал смерть двоюродного брата. "Агентство" сообщило, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков ограничился утверждением, что это дальний родственник президента, с которым тот не контактировал.
"Агентство" в Telegram опубликовало старую фотографию, на которой виден Владимир Путин, его родители, бывшая жена Людмила Путина и Евгений Путин.
В семейной истории диктатора Путина много непонятного. Например, высказывались противоречивые утверждения об истинной личности его матери.
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