О смерти родственника российского диктатора сообщило Ivanovonews - местное издание в родной для Евгения Путина Ивановской области. Более подробная информация о смерти Путина недоступна, однако, по данным Ivanovonews, он был похоронен в прошлое воскресенье.

Евгений Путин с 70-х годов был известным урологом. В начале 200-х годов, когда двоюродный брат Евгения стал президентом, он переехал из Иваново на окраину Москвы.

Сын Евгения Путина Михаил занимает пост заместителя председателя правления "Газпрома", а дочь Анна Цивилева - замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, она владеет 70% компании "Колмар" - одного из крупнейших предприятии России по добыче угля.

Владимир Путинпу публично не комментировал смерть двоюродного брата. "Агентство" сообщило, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков ограничился утверждением, что это дальний родственник президента, с которым тот не контактировал.

"Агентство" в Telegram опубликовало старую фотографию, на которой виден Владимир Путин, его родители, бывшая жена Людмила Путина и Евгений Путин.

Фото: Ekrānuzņēmums

В семейной истории диктатора Путина много непонятного. Например, высказывались противоречивые утверждения об истинной личности его матери.

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