В пятницу, 15 марта, в Таллинне в офисное здание в городке Юлемисте вошел мужчина, который стал угрожать людям бомбой, а потом сбежал. Полицейские задержали его на автобусном вокзале, пишет Rus.Postimees.
Фото и видео ⟩ В Таллинне мужчина угрожал взорвать офисное здание, его удалось задержать на автовокзале
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал Postimees, что в 11:22 в полицию поступило сообщение, что в офисное здание на улице Валукоя вошел человек, который сообщил, что у него при себе взрывное устройство, после чего он скрылся.
Полиция быстро поймала его на Таллиннском автовокзале. Саперы также проверили офисное здание, ничего подозрительного там не обнаружено. И у задержанного не нашли взрывчатки.
Полиция задержала 50-летнего мужчину. Точные обстоятельства случившегося, в том числе, почему он повел себя таким образом, устанавливаются.
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