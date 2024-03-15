Вчера, 14 марта 2024 года, на территории Государственного колледжа полиции были проведены специально-тактические тренировки по сдерживанию толпы и ликвидации массовых беспорядков в режиме, приближенном к реальным условиям, сообщила TVNET заместитель начальника отдела по связям с общественностью Государственной полиции Ласма Грейдане.
В ходе учений более ста юных кадетов получили возможность взять на себя роль агрессивно настроенных участников массовых беспорядков, а полицейские батальона специального назначения имели возможность повторить различные приемы сдерживания толпы, проверив свою готовность к различным вызовам.
Глава Государственной полиции Арманд Рукс обращает внимание, что, особенно сейчас потенциал Госполиции развивается во всех направлениях. Личный состав экипируется и обучается в соответствии с текущей геополитической ситуацией и потенциальными внутренними рисками общественного порядка и безопасности, постоянно находясь в состоянии повышенной готовности.
Галерея: Батальон спецназначения провел учения по сдерживанию массовых беспорядков
"Такие события, как нападение на Музей оккупации и другие проявления, требуют максимальной мобилизации. Госполиция является патриотически мотивированным учреждением, и сотрудники полиции неуклонно защищают внутреннюю безопасность Латвии. Враги нашей страны, прославляющие и оправдывающие полномасштабную войну России в Украине, должны рассчитывать на юридически резкий полицейский ответ и ответственность за свои противоправные действия", - комментирует Арманд Рукс.
Такая практическая подготовка позволяет действующим полицейским повторить и развить имеющиеся навыки, а для новых полицейских это возможность подготовиться к потенциально трудным ситуациям.
Во время учений кадеты поджигали и бросали различные предметы, взрывали петарды и другую пиротехнику, а также выкрикивали лозунги, использовавшиеся во время массовых беспорядков в других странах. Сообщается, что батальон специального назначения, оценивая каждую из ситуаций, беспристрастно предотвращал опасные ситуации и задерживал группы вандалов.
Специально-тактическая подготовка завершилась имитацией специальной операции по ликвидации массовых беспорядков, в ходе которой были использованы различные спецсредства, а также специальная машина с водометом.
Среди новых кадетов в числе наблюдателей были четыре кадета литовской полиции, прибывшие в Латвию на прошлой неделе в рамках проекта Erasmus+ Литовской школы полиции. Понаблюдав за практическим процессом обучения, они выразили готовность в будущем участвовать в учениях по борьбе с массовыми беспорядками. Были выслушаны аргументы в пользу дальнейшего сотрудничества с целью укрепления взаимного общения полицейских-кадетов стран Балтии и создания общей практики в делах по сдерживанию массовых беспорядков.
В учениях приняли участие 250 человек, в том числе молодые кадеты.
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