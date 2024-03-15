Батальон спецназначения провел учения по сдерживанию массовых беспорядков

Во время учений кадеты поджигали и бросали различные предметы, взрывали петарды и другую пиротехнику, а также выкрикивали лозунги, использовавшиеся во время массовых беспорядков в других странах. Сообщается, что батальон специального назначения, оценивая каждую из ситуаций, беспристрастно предотвращал опасные ситуации и задерживал группы вандалов.

Специально-тактическая подготовка завершилась имитацией специальной операции по ликвидации массовых беспорядков, в ходе которой были использованы различные спецсредства, а также специальная машина с водометом.

Среди новых кадетов в числе наблюдателей были четыре кадета литовской полиции, прибывшие в Латвию на прошлой неделе в рамках проекта Erasmus+ Литовской школы полиции. Понаблюдав за практическим процессом обучения, они выразили готовность в будущем участвовать в учениях по борьбе с массовыми беспорядками. Были выслушаны аргументы в пользу дальнейшего сотрудничества с целью укрепления взаимного общения полицейских-кадетов стран Балтии и создания общей практики в делах по сдерживанию массовых беспорядков.

В учениях приняли участие 250 человек, в том числе молодые кадеты.

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