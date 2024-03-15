По данным VUGD, вызов на улицу Квиешу в Юрмале поступил в 18:58. Звонивший сообщил, что на большой площади горит прошлогодняя трава.

Пожар охватил почти 8 гектаров. Чтобы ограничить распространение пламени, пожарным потребовалось два с половиной часа.

Видео: В Юрмале, у автозаправки, вспыхнул пожар

Поздним вечером работы продолжались, на месте оставалось пять автоцистерн VUGD.

Стал ли причиной пожара поджог, на момент написания заметки, не сообщается.

Plkst. 18.58 @ugunsdzeseji saņēma izsaukumu uz Kviešu ielu Jūrmalā, kur deg kūla. Šobrīd ugunsdzēsēji glābēji strādā notikuma vietā. pic.twitter.com/utYslYOQk2 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 15, 2024

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