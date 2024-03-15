Пт, 15.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ В Юрмале, у автозаправки, вспыхнул пожар

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
В Юрмале, у автозаправки, вспыхнул пожар
В Юрмале, у автозаправки, вспыхнул пожар Фото: Ekrānšāviņš no video

Неподалеку от Слоки в Юрмале вдоль Вентспилсского шоссе вечером в пятницу, 15 марта загорелись обширные площади прошлогодней травы, пишет Rus.LSM. Ситуация осложнена тем, что рядом расположена автозаправочная станция CircleK (у магазина Kurši).

По данным VUGD, вызов на улицу Квиешу в Юрмале поступил в 18:58. Звонивший сообщил, что на большой площади горит прошлогодняя трава.

Пожар охватил почти 8 гектаров. Чтобы ограничить распространение пламени, пожарным потребовалось два с половиной часа.

Видео: В Юрмале, у автозаправки, вспыхнул пожар

Поздним вечером работы продолжались, на месте оставалось пять автоцистерн VUGD.

Стал ли причиной пожара поджог, на момент написания заметки, не сообщается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти