VDD и полиция и в субботу будут работать в усиленном режиме

Ранее VDD сообщила, что не располагает информацией о том, что во время шествия памяти легионеров в Риге планируются какие-либо провокации.

Как сообщили в VDD, в связи с приближением 16 марта СГБ в сотрудничестве с Государственной полицией уже несколько недель работает в усиленном режиме, чтобы своевременно выявить возможные провокации.

По данным VDD, в этом году риск провокаций выше, что объясняется рядом факторов. Во-первых, в выходные дни пройдут так называемые выборы президента России, в том числе голосование в российском посольстве в Риге. Во-вторых, в последнее время в Латвии и других странах Балтии были предприняты различные провокационные акции, организованные российскими спецслужбами. В-третьих, в ходе мониторинга информационного пространства VDD в последнее время замечает рост межэтнической напряженности.

Имеющаяся в распоряжении VDD информация не свидетельствует о том, что какие-либо лица или группы лиц намеренно планируют провокации во время шествия легионеров, но, с учетом вышеизложенных факторов, их нельзя исключать. Как и в другие годы, одним из потенциальных рисков является физическая и вербальная агрессия в отношении участников шествия.

VDD призывает людей не участвовать в провокационных действиях, не реагировать на них, критически относиться к провокационным заявлениям в информационном пространстве, способствующим усилению межэтнической напряженности.

Сегодня в Риге состоится шествие памяти латышских легионеров, которое начнется в 11:00 возле церкви Святого Иоанна, пройдет по улицам Скарню и Калькю к памятнику Свободы.

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