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Программа опубликовала фрагменты переписки между преподавателем и студенткой Музыкальной академии

rus.tvnet.lv
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Телефон. Иллюстративное фото
Телефон. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Передача Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks в пятницу, 15 марта, обнародовала фрагменты переписки между преподавателем Латвийской музыкальной академии (JVLMA) Язепом Витолсом и некой студенткой.

Ранее сообщалось, что в распоряжение программы Kultūršoks попали показания нескольких студентов JVLMA о сексуальных домогательствах отдельных преподавателей.

В пятницу передача опубликовала отрывки из переписки между преподавателем И студенткой JVLMA.

Ниже приводится один из опубликованных фрагментов. Переписка произошла незадолго до полуночи. Передача подчеркивает, что студентка отвечает и продолжает разговор, поскольку знает, что упомянутая переписка может быть доказательством.

Преподаватель: Сколько у вас было?

Студентка: Мужчин?

Преподаватель: Да.

Студентка: Вы имеете в виду серьезные отношения, секс или поцелуи?

Преподаватель: Секс.

Студентка: Точно не скажу. 10 точно было.

Преподаватель: Мило.

Студентка: Почему?

Преподаватель: С опытом.

Студентка рассказывает передаче Kultūršoks подробнее, что писала в показаниях.

Преподаватель регулярно посылал ей сообщения аналогичного содержания на протяжении нескольких лет. Именно она представила снимки экрана из переписки в январе комиссии по этике Музыкальной академии:

"Я бы написала заявление раньше, но не знала, будет у меня еще какой-то курс обучения у него или нет. Я была платной студенткой и боялась потерять возможность попасть на бюджет, потому что знаю, сколько лет мои родители постоянно работали и копили деньги, чтобы я могла здесь учиться.

Попала на бюджет. Поняла, что надо начинать переживать из-за карьерных возможностей, поэтому продолжала никому ничего не говорить. Я решила написать заявление, потому что меня подтолкнула моя преподавательница к действию немедленно, потому что такую ситуацию может пережить и кто-то другой".

Другие фрагменты переписки и более подробную информацию можно прочитать и посмотреть в записи, опубликованной программой Kultūršoks на портале Lsm.lv.

Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.

В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.

В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что до сих пор в полицию не поступало заявлений о возможных нарушениях сексуального характера в JVLMA.

В свою очередь, Министерство культуры призывает студентов JVLMA, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны преподавателей, сообщить об этом.

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