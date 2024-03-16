Программа опубликовала фрагменты переписки между преподавателем и студенткой Музыкальной академии

Попала на бюджет. Поняла, что надо начинать переживать из-за карьерных возможностей, поэтому продолжала никому ничего не говорить. Я решила написать заявление, потому что меня подтолкнула моя преподавательница к действию немедленно, потому что такую ситуацию может пережить и кто-то другой".

Другие фрагменты переписки и более подробную информацию можно прочитать и посмотреть в записи, опубликованной программой Kultūršoks на портале Lsm.lv.

Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.

В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.

В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что до сих пор в полицию не поступало заявлений о возможных нарушениях сексуального характера в JVLMA.

В свою очередь, Министерство культуры призывает студентов JVLMA, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны преподавателей, сообщить об этом.

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