На марше памяти легионеров в Риге задержана прокремлевская активистка Крейле

Госполиция на памятном мероприятии легионеров в Риге задержала прокремлевскую активистку Елену Крейле, которая была помещена в полицейскую машину в специально предназначенном для задержанных отсеке и увезена.
Представители Госполиции отметили, что задержанную женщину доставили в отдел полиции для проверки.
В полиции сообщили, что указанное лицо и ранее неоднократно попадало в поле зрения полиции за различные нарушения, связанные с прославлением военной агрессии и оправданием военных преступлений. Кроме того, лицо отказалось говорить на государственном языке и потребовало обеспечить переводчика.
Елену Крейле и 16 марта 2022 года во время памятных мероприятий латышских легионеров у памятника свободы задержала Государственная полиция, свидетельствует архив LETA.
В целом мероприятия в Риге проходили без существенных происшествий. По подсчетам полиции, шествие в Риге собрало около 300 человек.
Госполиция в Старой Риге сегодня утром зафиксировала другие нарушения. В Старой Риге гражданин Германии незаконно пилотировал дрон. По фактам зафиксированных нарушений в сфере эксплуатации беспилотных воздушных судов начато семь административных правонарушений.
Кроме того, Госполиция продолжает усиленный надзор и контроль за общественным порядком в других местах Латвии, в том числе в Лестене.
Как сообщалось, осенью по другому уголовному делу Рижский городской суд приговорил Крейле к одному году условно за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.
Крейле неоднократно видели в общественных местах и на публичных мероприятиях с сумкой с символом "Z", который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военного вторжения России в Украину.
Также Крейле выразила поддержку государству-агрессору во время акции протеста у Российского посольства. Она регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.
Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica ранее сообщал, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но знает всего несколько слов по-латышски.
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