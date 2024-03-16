На марше памяти легионеров в Риге задержана прокремлевская активистка Крейле

Представители Госполиции отметили, что задержанную женщину доставили в отдел полиции для проверки.

В полиции сообщили, что указанное лицо и ранее неоднократно попадало в поле зрения полиции за различные нарушения, связанные с прославлением военной агрессии и оправданием военных преступлений. Кроме того, лицо отказалось говорить на государственном языке и потребовало обеспечить переводчика.

Елену Крейле и 16 марта 2022 года во время памятных мероприятий латышских легионеров у памятника свободы задержала Государственная полиция, свидетельствует архив LETA.

В целом мероприятия в Риге проходили без существенных происшествий. По подсчетам полиции, шествие в Риге собрало около 300 человек.

Госполиция в Старой Риге сегодня утром зафиксировала другие нарушения. В Старой Риге гражданин Германии незаконно пилотировал дрон. По фактам зафиксированных нарушений в сфере эксплуатации беспилотных воздушных судов начато семь административных правонарушений.

Кроме того, Госполиция продолжает усиленный надзор и контроль за общественным порядком в других местах Латвии, в том числе в Лестене.

Как сообщалось, осенью по другому уголовному делу Рижский городской суд приговорил Крейле к одному году условно за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Крейле неоднократно видели в общественных местах и ​​на публичных мероприятиях с сумкой с символом "Z", который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военного вторжения России в Украину.

Также Крейле выразила поддержку государству-агрессору во время акции протеста у Российского посольства. Она регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica ранее сообщал, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но знает всего несколько слов по-латышски.

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