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Видео ⟩ Нападение на Белгород: число погибших возросло до трех (1)

rus.tvnet.lv
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Фото: Jay in Kyiv/"X"

В субботу утром была обстреляна Белгородская область России, в результате работы систем противовоздушной обороны возникли пожары, пострадали здания и автомобили, а власти сообщают о трех погибших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу утром сообщил об активизации сирен угрозы ракетного удара. Сигнал звучал 20 минут.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны над городом якобы сбили восемь снарядов реактивной установки RM-70 "Вампир" и два дрона.

Позже представители власти сообщили, что якобы есть трое погибших.

В соцсетях были опубликованы фотографии и видео последствий обстрела. Видны пострадавшие жилые дома и не менее 15 пострадавших автомобилей.

В Белгородской области в понедельник и вторник будут закрыты торговые центры, сообщил губернатор.

Это делается по просьбам жителей из-за "нынешней ситуации", пояснил Гладков.

Отменены занятия в школах, профтехучилищах и техникумах. Дистанционно учения тоже не будут проходить.

Это касается районов Белгородской области рядом с украинской границей, а также города Белгород.

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