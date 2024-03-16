Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу утром сообщил об активизации сирен угрозы ракетного удара. Сигнал звучал 20 минут.

Two people died in the morning shelling of Russian Belgorod, with three others injured



One of the deceased was driving a truck, while another resident died in a garage cooperative. pic.twitter.com/CXFRXtnu2i — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2024

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны над городом якобы сбили восемь снарядов реактивной установки RM-70 "Вампир" и два дрона.

❗Arrivals at the courtyard in Belgorod 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jCRrvNOu1Y — Азов South (@Azovsouth) March 16, 2024

Позже представители власти сообщили, что якобы есть трое погибших.

В соцсетях были опубликованы фотографии и видео последствий обстрела. Видны пострадавшие жилые дома и не менее 15 пострадавших автомобилей.

Belgorod situation

and by the way, how do you manage it🤭🙈;)))🤷‍♀️

Blyat



💥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WNVSKXpuTG — D.Radka, #NAFO 🇨🇿🤝🇺🇦 (@DakdaR22) March 16, 2024

В Белгородской области в понедельник и вторник будут закрыты торговые центры, сообщил губернатор.

Это делается по просьбам жителей из-за "нынешней ситуации", пояснил Гладков.

Отменены занятия в школах, профтехучилищах и техникумах. Дистанционно учения тоже не будут проходить.

Это касается районов Белгородской области рядом с украинской границей, а также города Белгород.

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