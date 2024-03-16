В субботу утром была обстреляна Белгородская область России, в результате работы систем противовоздушной обороны возникли пожары, пострадали здания и автомобили, а власти сообщают о трех погибших.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу утром сообщил об активизации сирен угрозы ракетного удара. Сигнал звучал 20 минут.
Two people died in the morning shelling of Russian Belgorod, with three others injured— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2024
One of the deceased was driving a truck, while another resident died in a garage cooperative. pic.twitter.com/CXFRXtnu2i
В свою очередь, Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны над городом якобы сбили восемь снарядов реактивной установки RM-70 "Вампир" и два дрона.
❗Arrivals at the courtyard in Belgorod 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jCRrvNOu1Y— Азов South (@Azovsouth) March 16, 2024
Позже представители власти сообщили, что якобы есть трое погибших.
В соцсетях были опубликованы фотографии и видео последствий обстрела. Видны пострадавшие жилые дома и не менее 15 пострадавших автомобилей.
Belgorod situation— D.Radka, #NAFO 🇨🇿🤝🇺🇦 (@DakdaR22) March 16, 2024
and by the way, how do you manage it🤭🙈;)))🤷♀️
Blyat
💥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WNVSKXpuTG
В Белгородской области в понедельник и вторник будут закрыты торговые центры, сообщил губернатор.
Это делается по просьбам жителей из-за "нынешней ситуации", пояснил Гладков.
Отменены занятия в школах, профтехучилищах и техникумах. Дистанционно учения тоже не будут проходить.
Это касается районов Белгородской области рядом с украинской границей, а также города Белгород.
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