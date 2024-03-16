Гражданку России задержали за незаконное пересечение границы

Вечером в пятницу, 15 марта, в Залесской волости пограничники задержали гражданку России 1983 года рождения, которая незаконно пересекла государственную границу в районе пограничного пункта Терехово, сообщили представители Государственной пограничной охраны Латвии.
В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы.
Женщину 1983 года рождения поместили в изолятор временного содержания Государственной полиции.
Уголовный закон предусматривает, что умышленное незаконное пересечение внешней границы страны наказывается лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом.
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