Суд арестовал мужчин, которые рисовали в Риге символы военной агрессии РФ

15 марта полиция сообщила, что минувшей ночью в Латвии были задержаны два вандала, поддерживающие российскую агрессию - они рисовали на стенах букву Z.

В ночь на 14 марта Госполиция арестовала мужчину 1992 года рождения. В ходе санкционированного обыска дома мужчины были изъяты предметы, которые могли быть доказательствами по уголовному делу.

В результате расследования выяснилось, что мужчина работал не один, а вместе с другим мужчиной 1992 года рождения.

Задержанные признались, что не менее 35 раз рисовали прославляющие военную агрессию символы в разных районах Риги - на Югле, в Вецмилгрависе, Пурвциемсе, Межциемсе и Плявниеки.

Оба ранее уже попадали в поле зрения полиции за порчу имущества. В настоящее время выясняются мотивы их действий и возможная связь с другими преступлениями.

Против мужчин начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно совершено в группе, повлекло телесные повреждения потерпевшего, повреждение или уничтожение имущества. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

Уголовный процесс также квалифицирован по статье о публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, если они совершены группой лиц. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет с испытательным сроком до трех лет или без испытательного срока.

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