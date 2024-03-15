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Ночью задержаны два человека, рисовавшие на стенах букву Z (1)

rus.tvnet.lv/LETA
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Создатель граффити. Иллюстративное фото
Создатель граффити. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Минувшей ночью в Латвии были задержаны два вандала, поддерживающие российскую агрессию - они рисовали на стенах букву Z, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Квалификация преступления будет определена в течение дня, и позже правоохранительные органы предоставят более подробную информацию об этом деле.

Министр считает, что рисование на стенах букв Z и других символов российской агрессии - это не просто хулиганство, а более серьезное правонарушение, поскольку такие действия, как правило, преследуют конкретные цели.

Козловскис признал, что в последнее время таких случаев много, и призвал людей сообщать о них в полицию.

Министр призвал людей немедленно сообщать в полицию, если они заметили подобные акты вандализма, ненависти или агрессии.

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