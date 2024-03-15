4 марта муниципальная полиция заметила мужчину, который рисовал черной краской букву Z на фасаде одного из домов в Вецмилгрависе. Информация о нем была передана Госполиции, которая начала выяснение обстоятельств и поиск возможного виновника. В сотрудничестве с муниципальной полицией был установлен подозреваемый 1992 года рождения. В ночь на 14 марта он был задержан, а по месту его жительства проведен санкционированный обыск.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина действовал не один, а вместе с еще одним мужчиной 1992 года рождения. По его месту жительства также был проведен обыск, а сам он задержан.

В настоящее время оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания.

Задержанные признались, что не менее 35 раз рисовали прославляющие военную агрессию символы в разных районах Риги - на Югле, в Вецмилгрависе, Пурвциемсе, Межциемсе и Плявниеки.

Оба ранее уже попадали в поле зрения полиции за порчу имущества. В настоящее время выясняются мотивы их действий и возможная связь с другими преступлениями.

Против мужчин начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно совершено в группе, повлекло телесные повреждения потерпевшего, повреждение или уничтожение имущества. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

Уголовный процесс также квалифицирован по статье о публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, если они совершены группой лиц. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет с испытательным сроком до трех лет или без испытательного срока.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении мужчин под стражу.

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