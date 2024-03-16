Видео ⟩ Передача: как зарегистрировать электросамокат в CSDD

Электросамокаты должны быть зарегистрированы и иметь номер с апреля. В предыдущие годы было зафиксировано несколько аварий с участием самокатов, поэтому теперь будет гораздо проще идентифицировать водителя электросамоката.

Электросамокат - это транспортное средство с электродвигателем максимальной мощностью 1 кВт и максимальной скоростью 25 км/ч. Самокат также может быть оборудован сиденьем, но его высота не должна превышать 54 сантиметра. Если житель купит более мощный электросамокат, то зарегистрировать его не разрешат.

Программа сообщает, что регистрацию легко пройти на сайте CSDD, в разделе "Операции с транспортными средствами" (Darbības ar transportlīdzekļiem).

Там нужно внести все необходимые данные: модель, номер производителя, добавить фото и т.д. После этого необходимо подать заявку на получение номера по заявленному месту жительства и оплатить счет за услуги в течение двух часов. Житель также может зарегистрировать самокат лично в одном из центров обслуживания клиентов CSDD.

Видео: Сюжет программы Zebra

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