Видео ⟩ "Он ударил меня ногой по голове": растет агрессия пациентов к врачам

Она также написала заявление в Госполицию, приложив аудиозапись.

"В полиции заявили, что разговаривали с ним. Я была бы рада, если бы этого пациента наказали административно, а не просто допросили", - сказала врач.

"Я думаю, должно быть какое-то наказание, потому что даже за неправильно припаркованную машину у нас есть наказание, а за то, что ты ударил медперсонал, наказания фактически нет", - отметила Лаура.

В обращении, адресованном нескольким министерствам, большинство медицинских профессиональных организаций подчеркнули важность этого вопроса. Они подчеркивают необходимость криминализации нападений на медицинских работников. Десять профессиональных организаций также просят найти решение на государственном уровне и защитить лиц, участвующих в лечении, на их рабочем месте.

Опрос Ассоциации молодых врачей показал, что 17% молодых врачей сталкивались с физическим насилием со стороны пациента или его родственников, а почти пятая часть сталкивается с психоэмоциональным насилием.

Ассоциация молодых врачей констатирует, что в Европе зафиксированы случаи, когда врачи гибнут из-за нападения на них пациентов. По всей Европе число таких нападений растет.

Время коронавируса, безусловно, оставило свои последствия, из-за чего увеличивается количество случаев насилия.

Видео: Сюжет программы Panorāma