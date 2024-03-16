Видео ⟩ "Он ударил меня ногой по голове": растет агрессия пациентов к врачам

Агрессия в отношении врачей, получившая широкое распространение во время пандемии коронавируса, продолжает усиливаться. Об увеличении числа случаев насилия все чаще сообщают медицинские профессиональные организации, которые рекомендуют не только изменить уголовное законодательство, но и начать более широкую дискуссию о том, как защитить медиков на рабочем месте, сообщила вечером в субботу, 16 марта, программа LTV Panorāma.
Лаура - ординатор на четвертом курсе отделения анестезиологии и реаниматологии. В государственный праздничный день ее ударили ногой по голове, когда она пыталась помочь пациенту в приемном отделении.
"Словесные угрозы переросли в физическое насилие. Он каким-то образом вырвался из удерживавших его коллег и ударил меня ногой по голове", - рассказала Лаура.
Пациент также разбил ей очки. Коллеги позвонили в полицию. После четырехмесячного расследования был сделан вывод об отсутствии административного нарушения. Стоимость очков также можно вернуть только в судебном порядке.
"Я ожидала, что мне выплатят хотя бы материальный ущерб, но для этого судебный процесс очень долгий", - поделилась Лаура.
Семейный врач Кристине, практикующая в Риге, также подверглась насилию как во время ординатуры, так и после нее. Последний случай произошел совсем недавно - отец пациента напал на нее за призыв к профилактической вакцинации ребенка.
“Просто кричать на всю поликлинику, когда человек двухметрового роста надвигается на тебя всем телом и трясет кулаками, так что ты вот-вот получишь удар", - рассказывает семейный врач.
Она также написала заявление в Госполицию, приложив аудиозапись.
"В полиции заявили, что разговаривали с ним. Я была бы рада, если бы этого пациента наказали административно, а не просто допросили", - сказала врач.
"Я думаю, должно быть какое-то наказание, потому что даже за неправильно припаркованную машину у нас есть наказание, а за то, что ты ударил медперсонал, наказания фактически нет", - отметила Лаура.
В обращении, адресованном нескольким министерствам, большинство медицинских профессиональных организаций подчеркнули важность этого вопроса. Они подчеркивают необходимость криминализации нападений на медицинских работников. Десять профессиональных организаций также просят найти решение на государственном уровне и защитить лиц, участвующих в лечении, на их рабочем месте.
Опрос Ассоциации молодых врачей показал, что 17% молодых врачей сталкивались с физическим насилием со стороны пациента или его родственников, а почти пятая часть сталкивается с психоэмоциональным насилием.
Ассоциация молодых врачей констатирует, что в Европе зафиксированы случаи, когда врачи гибнут из-за нападения на них пациентов. По всей Европе число таких нападений растет.
Время коронавируса, безусловно, оставило свои последствия, из-за чего увеличивается количество случаев насилия.
Видео: Сюжет программы Panorāma