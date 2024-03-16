Юлия Навальная назвала премьера Венгрии сообщником Путина

В видеообращении к участникам митинга венгерской оппозиции вдова лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлия Навальная заявила, что, развязывая войну в Украине и устраняя политических противников, президент РФ Владимир Путин опирался на поддержку таких своих "политических сообщников" в Европе, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Запись обращения, прозвучавшего на акции в Будапеште вечером 15 марта, опубликовала в субботу, 16 марта, команда Навального.

"Почему Путин начал войну в Украине? Потому что он знал, что у него есть верные союзники в Европе, которые помогут ему подорвать европейское единство. Почему он не боится последствий? Потому что знает, что они его защитят. Почему убивает своих политических оппонентов? Потому что его европейские друзья прикрывают его. Вот почему Путин чувствует себя безнаказанным", - сказала Юлия Навальная.

Она добавила, что "у свободной Венгрии есть союзники" - десятки миллионов россиян, "которые тоже хотят жить в демократической и свободной России". "Путин - это не Россия. Россия - это не Путин. <…> И Венгрия - это тоже не Орбан. Это то, что вы доказываете здесь сегодня", - подчеркнула вдова российского оппозиционера, призвав собравшихся "быть смелыми".

Митингующие встретили ее слова аплодисментами.

Акция протеста против правительства Виктора Орбана прошла в столице Венгрии 15 марта - в годовщину начала национальной революции 1848-1849 годов.