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Штраф в 400 евро: на границе Эстонии гражданина России наказали за использование запрещенной символики

BNS rus.postimees.ee
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Нарва. Эстонско-российский погранпункт.
Нарва. Эстонско-российский погранпункт. Фото: Konstantin Sednev

Пересекавший эстонско-российскую границу гражданин России за запрещенную в Эстонии георгиевскую ленточку оштрафован на 400 евро, сообщает Rus.Postimees.

14 марта пограничники на пограничном переходе Нарва-1 обнаружили на рюкзаке выезжавшего из Эстонии гражданина России георгиевскую ленту.

Обладателю георгиевской ленты объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Гражданина России оштрафовали на 400 евро и после того, как он снял с рюкзака георгиевскую ленточку, разрешили ему продолжить путь в Россию.

Знак Z и георгиевская лента - не нейтральные символы

Они стали символами военной пропаганды, которыми оправдывают начатую Российской Федерацией войну в Украине.

У георгиевской ленты исторически несколько значений. К сожалению, своими действиями Кремль принизил значение этого символа (случай нацистского режима и свастики). 

Источник: Министерство внутренних дел

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