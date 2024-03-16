Пересекавший эстонско-российскую границу гражданин России за запрещенную в Эстонии георгиевскую ленточку оштрафован на 400 евро, сообщает Rus.Postimees.
Штраф в 400 евро: на границе Эстонии гражданина России наказали за использование запрещенной символики
14 марта пограничники на пограничном переходе Нарва-1 обнаружили на рюкзаке выезжавшего из Эстонии гражданина России георгиевскую ленту.
Обладателю георгиевской ленты объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Идаской префектуры.
Гражданина России оштрафовали на 400 евро и после того, как он снял с рюкзака георгиевскую ленточку, разрешили ему продолжить путь в Россию.
Знак Z и георгиевская лента - не нейтральные символы
Они стали символами военной пропаганды, которыми оправдывают начатую Российской Федерацией войну в Украине.
У георгиевской ленты исторически несколько значений. К сожалению, своими действиями Кремль принизил значение этого символа (случай нацистского режима и свастики).
Источник: Министерство внутренних дел
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