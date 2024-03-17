Фото и видео ⟩ В Исландии, на полуострове Рейкьянес, началось извержение вулкана

Вечером в субботу, 16 марта, в 20:22 представитель Исландского метеорологического бюро выступил со следующим заявлением: "Повышенная сейсмическая активность между Хагафелем и Стора-скугафелем, сейсмическая активность вместе с изменениями земли могут свидетельствовать о том, что начинается поток магмы и сейчас увеличивается вероятность извержения вулкана". Через минуту началось извержение вулкана.
🇮🇸 ISLANDE : Nouvelle éruption volcanique en cours sur la péninsule de Reykjanes. De la lave a commencé à jaillir d'une nouvelle fissure volcanique (IMO). pic.twitter.com/D0LNO7hGFo— Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 16, 2024
Руководитель коммуникации по гражданской обороне Йордис Гудмундсдоттир (Hjördís Guðmundsdóttir) подчеркивает, что важно, чтобы люди не уходили в это место. Ответственным службам надо дать возможность обследовать территорию и оценить ситуацию.
Журналист RÚV Поргил Йонссон говорит, что в Рейкьянесбайре передвигается много людей. "Везде автомобили", - говорит он.
Mēs jau gājām gulēt, gribējām vērt ciet aizkarus. Nācās tomēr doties spontānā izbraukumā. pic.twitter.com/3hXzlik4Ys— Ilze Islandē (@IslandeMamma) March 16, 2024
Йонссон прислал фотографию людей, наблюдающих за извержением.
Vidéo plus impressionnante du début de l'éruption volcanique en #Islande ce soir. https://t.co/hBVEx76FOA pic.twitter.com/kxMcJIlAT8— Nicolas Berrod (@nicolasberrod) March 16, 2024