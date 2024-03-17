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Фото и видео ⟩ В Исландии, на полуострове Рейкьянес, началось извержение вулкана

rus.tvnet.lv
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Извержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии Фото: AFP/SCANPIX

Вечером в субботу, 16 марта, в 20:22 представитель Исландского метеорологического бюро выступил со следующим заявлением: "Повышенная сейсмическая активность между Хагафелем и Стора-скугафелем, сейсмическая активность вместе с изменениями земли могут свидетельствовать о том, что начинается поток магмы и сейчас увеличивается вероятность извержения вулкана". Через минуту началось извержение вулкана.

Руководитель коммуникации по гражданской обороне Йордис Гудмундсдоттир (Hjördís Guðmundsdóttir) подчеркивает, что важно, чтобы люди не уходили в это место. Ответственным службам надо дать возможность обследовать территорию и оценить ситуацию.

Журналист RÚV Поргил Йонссон говорит, что в Рейкьянесбайре передвигается много людей. "Везде автомобили", - говорит он.

Йонссон прислал фотографию людей, наблюдающих за извержением.

Фото: Þorgils Jónssons

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