Фото и видео ⟩ В Исландии, на полуострове Рейкьянес, началось извержение вулкана

Вечером в субботу, 16 марта, в 20:22 представитель Исландского метеорологического бюро выступил со следующим заявлением: "Повышенная сейсмическая активность между Хагафелем и Стора-скугафелем, сейсмическая активность вместе с изменениями земли могут свидетельствовать о том, что начинается поток магмы и сейчас увеличивается вероятность извержения вулкана". Через минуту началось извержение вулкана.