«Путин показал себя безрассудным, безжалостным и неосторожным человеком» и был «близок к убийству двух западных лидеров, неважно, намеренному или случайному», сказал министр газете после возвращения.

«Я думаю, учитывая, что Зеленский, премьер-министр Греции, и Александр Кубраков [вице-премьер Украины] находились всего в 400 метрах от места ракетного удара, а затем, учитывая конкретные разведывательные данные... было бы безрассудно и глупо настаивать [на поездке]», — добавил он.

В официальном комментарии представителя Минобороны Британии говорится, что «во время недавней поездки в Украину министр обороны не совершил запланированный визит в Одессу по соображениям безопасности».

«Великобритания продолжает оказывать решительную поддержку Украине, а визит министра обороны только подчеркнул важность этой поддержки перед лицом путинской агрессии», — добавили в ведомстве.

Ранее на этой неделе газета Times сообщила, что Россия предположительно заглушили спутниковый GPS-сигнал на самолете Гранта Шаппса, когда он пролетал рядом с территорией России, возвращаясь из Польши.

"Контекст" Фото: BBC

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