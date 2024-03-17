Издание указывает на потенциально опасные планы лидера Северной Кореи

"После окончания холодной войны, похоже, были испробованы все способы: от угрозы войны до обещания мира. И все же, несмотря на то, что Северная Корея подвергается большему количеству санкций, чем любая другая страна, она разработала целый арсенал ядерного оружия", - утверждает издание.

Журналисты отмечают, что Ким отказался улучшать отношения между Северной Кореей и США. Вместо этого Северная Корея укрепляет связи с Россией. По мнению издания, таким образом Ким "может начать готовиться к собственной войне".

"США должны начать дипломатическое сотрудничество со страной, а не дистанцироваться от этой ядерной державы", - пишет газета.

Уже сообщалось, что Северная Корея в начале февраля этого года объявила о проведении испытаний крылатых ракет, оснащенных новыми "сверхбольшими" боеголовками, а также зенитной ракеты нового типа.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о новых испытаниях на следующий день после того, как военные Южной Кореи заявили, что обнаружили несколько северокорейских крылатых ракет, запущенных в море у ее западного побережья.

Это четвертый раунд испытаний такого оружия в 2024 году.

На фотографиях, опубликованных Северной Кореей, видно, как низколетящая крылатая ракета поражает цель, которая находится на побережье, а также видно другие ракеты, взлетающие после запуска с земли.

Объявляя о том, что крылатые ракеты могут нести более крупные боеголовки, Северная Корея, возможно, пытается подчеркнуть, что эти ракеты предназначены для оснащения ядерным оружием.

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