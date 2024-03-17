Экс-сотрудник "Sputnik Литва" Марат Касем раскрывает закулисье кремлевской пропаганды

Поправки к Уголовному закону, принятые в декабре прошлого года, например, больше не предусматривают штраф по статье, которая была применена к Марату Касему.

Сам Касем не считает, что получил мягкое наказание: "Оно не было таким уж мягким, потому что это были почти все средства, которые я хранил в банке SEB. Конечно, я сожалею [о том, что сделал], потому что, если бы я не сожалел, я бы мог свободно вернуться в РФ после уплаты штрафа. Они тоже ждали и предложили мне это: "Возвращайся, вот все твои деньги".

Накопленные Касемом деньги в российских банках - несколько десятков тысяч евро - сейчас заблокированы.

По словам Касема, основные ориентиры для кремлевских пропагандистов исходят непосредственно из администрации президента России, в частности от первого заместителя главы администрации Алексея Громова: "У них каждый четверг проходят встречи. Киселев, Захарова и другие руководители пропагандистских агентств и телеканалов принимают в них участие.

Громов - тот человек, который в администрации отвечает за информационное пространство в России и за рубежом. Он объясняет им, что и как следует подавать".