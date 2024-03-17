МИД Латвии сделал заявление о "выборах" в России

Так называемые президентские "выборы" в России завершились без сюрпризов с предсказуемыми результатами, отметили в МИД.

"Человек, ответственный за развязывание самой разрушительной войны в Европе после окончания Второй мировой войны, был вновь утвержден на посту президента России", - заявили в МИД.

По данным МИД, с 2000 года Владимир Путин четыре раза становился президентом России, в результате чего срок его президентства превысил 20 лет. Возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах в пятый раз появилась благодаря принятым в 2020 году поправкам к конституции РФ, которые аннулировали его предыдущие президентства. Эти конституционные поправки подверглись серьезной критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы и независимых международных экспертов как противоречащие самой конституции и принципам международного права.

Президентские "выборы" этого года проходили в условиях полного подавления независимых СМИ в России, что еще больше усиливает влияние пропаганды в российском информационном пространстве. Российская политическая оппозиция в значительной степени уничтожена или вытеснена из страны. Ни один сколько-нибудь значимый политический кандидат не был допущен к участию в "выборах". Так называемые выборы прошли без присутствия независимых международных наблюдателей, поскольку Россия, вопреки своим международным обязательствам, отказалась пригласить миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами.

"Мы вновь заявляем, что Латвия категорически отвергает и осуждает незаконные "выборы" и их результаты на временно оккупированных и аннексированных Россией территориях Украины, в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии, которые также находятся под временной российской оккупацией, и в Приднестровском регионе Молдовы", - говорится в заявлении МИД.

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