Пн, 18.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Путин признал, что готовился обмен Навального

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Протестующий держит плакат с фотографиями президента России Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во время антивоенной демонстрации в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года.
Протестующий держит плакат с фотографиями президента России Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во время антивоенной демонстрации в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года. Фото: REUTERS / Fabian Bimmer

Вечером в воскресенье, 17 марта, после объявления первых результатов "выборов" президента России, кремлевский диктатор Владимир Путин выступил на на пресс-конференции по итогам выборов, сообщает "Медуза".

По данным ЦИК, после обработки 70% бюллетеней Путин набирает 87,17% голосов.

Путин поблагодарил сотрудников своего предвыборного штаба за работу, назвав ее "очень важной для страны", после чего сделал несколько заявлений.

О явке на выборах

По словам Путина, такая высокая явка избирателей связана "с драматизмом ситуации" и тем, что "Россия с оружием в руках защищает свое развитие".

Об акции "Полдень против Путина"

"Если шли призывы прийти голосовать - за это похвалю. Я призывал прийти на выборы. Если оппозиция так считала, хорошо, молодцы. Насколько я знаю, это не имело эффекта. Но некоторые портили бюллетени - это плохо, они решили нагадить тем людям, которые пришли выполнить свой гражданский долг. Это недемократично", - высказался диктатор.

О смерти Навального и его обмене

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно", - сказал Путин.

Также Путин подтвердил информацию о том, что он думал про обмен оппозиционного политика.

"Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал "Я согласен". Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Ну вот и все. Но это случается. Ничего с этим не поделаешь", - сказал Путин.

О конфликте с НАТО

"Все возможно в современном мире. Война с НАТО будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, вряд ли кто-то в этом заинтересован", - уверен Путин.

О захвате Херсонской области Украины

"Не исключаю, что мы вынуждены будем создать определенную санитарную зону, на территории, подчиненной киевскому режиму", - отметил кремлевский диктатор.

Кроме того, на пресс-конференции пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Юлия Навальная якобы могла прилететь в Россию на похороны мужа. "Но она предпочла остаться за рубежом", добавил Песков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти