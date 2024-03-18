Путин признал, что готовился обмен Навального

Вечером в воскресенье, 17 марта, после объявления первых результатов "выборов" президента России, кремлевский диктатор Владимир Путин выступил на на пресс-конференции по итогам выборов, сообщает "Медуза".
По данным ЦИК, после обработки 70% бюллетеней Путин набирает 87,17% голосов.
Путин поблагодарил сотрудников своего предвыборного штаба за работу, назвав ее "очень важной для страны", после чего сделал несколько заявлений.
О явке на выборах
По словам Путина, такая высокая явка избирателей связана "с драматизмом ситуации" и тем, что "Россия с оружием в руках защищает свое развитие".
Об акции "Полдень против Путина"
"Если шли призывы прийти голосовать - за это похвалю. Я призывал прийти на выборы. Если оппозиция так считала, хорошо, молодцы. Насколько я знаю, это не имело эффекта. Но некоторые портили бюллетени - это плохо, они решили нагадить тем людям, которые пришли выполнить свой гражданский долг. Это недемократично", - высказался диктатор.
О смерти Навального и его обмене
"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно", - сказал Путин.
Также Путин подтвердил информацию о том, что он думал про обмен оппозиционного политика.
"Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал "Я согласен". Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Ну вот и все. Но это случается. Ничего с этим не поделаешь", - сказал Путин.
О конфликте с НАТО
"Все возможно в современном мире. Война с НАТО будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, вряд ли кто-то в этом заинтересован", - уверен Путин.
О захвате Херсонской области Украины
"Не исключаю, что мы вынуждены будем создать определенную санитарную зону, на территории, подчиненной киевскому режиму", - отметил кремлевский диктатор.
Кроме того, на пресс-конференции пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Юлия Навальная якобы могла прилететь в Россию на похороны мужа. "Но она предпочла остаться за рубежом", добавил Песков.
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