Путин признал, что готовился обмен Навального

"Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал "Я согласен". Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Ну вот и все. Но это случается. Ничего с этим не поделаешь", - сказал Путин.