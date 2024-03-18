Многодетная мама резко ответила интернет-критикам: "Я не виновата, что у меня высокий IQ!"

Лива говорит, что негативные комментарии о себе старается не читать.

"Я уверена, что эти люди в своей жизни явно занимаются не тем, чем следовало бы. Они тратят слишком много времени непонятно на что. Какой в ​​этом смысл? Им скучно? Самоутверждаются? Им не лень заходить и что-то писать. Я бы просто прошла мимо", - говорит многодетная мама.

"Я именно так и сказала одной даме - если бы у нее все было хорошо, она бы мне точно такое не писала. Потому что если меня действительно бесит какой-то человек, я его просто не читаю и не смотрю. И не буду долго объяснять, почему я это не делаю!" - продолжает Лива.

Женщина добавила, что не выносит глупости - от этого просто искрит. "Я не виновата, что у меня довольно высокий IQ: ничем не могу вам помочь".



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