На Тейке 12 лип обкорнали до голых стволов. Рижская дума обратилась в полицию

Передача сумела дозвониться до предпринимателя, который пилил ветки. "Все всегда делается так, как хотят хозяева, клиенты. Они сами взяли на себя ответственность. Я полностью согласен, там все вверх дном, неправильно, так не пилят. Наверное, это сделано с той целью, чтобы их устранить [деревья]", - рассказал он в телефонном разговоре.

В свою очередь владелец участка заявил, что "очень жаль, что дошло до этого" - сам он не знал о произошедшем, однако сейчас охотно сотрудничает со стражами порядка.

"У нас есть арендатор, который строил там парковку. Он нанял арбориста и занимался тем, что он понимал под уходом за деревьями. Поэтому в данном скандале с липами они считают, что привели крону в порядок", - пояснил представитель Ģertrūdes īpašumi Янис Плотниекс.

Отметим, что за самовольную вырубку или повреждение деревьев юридическим лицам грозит штраф в размере до 280 денежных единиц, или до 1400 евро, за дерево.

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