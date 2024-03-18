На Тейке 12 лип обкорнали до голых стволов. Рижская дума обратилась в полицию

На улице Раунас в рижском микрорайоне Тейка после работ по уходу за деревьями от 12 красивых лип остались лишь стволы. Жители шокированы, потому что обязательные правила самоуправления предусматривают, что срезать можно не более 20% кроны. Как сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения, Рижская дума обратилась в муниципальную полицию, пишет Rus.LSM.
Как свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео, деревья обрезали на территории предприятия Ģertrūdes īpašumi. Несмотря на то, что Рижская дума выдала разрешение на вырубку только потенциально опасных деревьев, пострадали и здоровые.
Рядом с вырубленными деревьями находится частный детсад Mans lācis. Руководители дошкольного учреждения отмечают, что не имеют никакого отношения к произошедшему, добавляя при этом, что растущие тополя очень старые и опасны для детей.
В свою очередь в Рижской думе подтвердили, что действительно разрешили предприятию Ģertrūdes īpašumi спилить опасные деревья - восемь тополей, две березы и одну липу. Однако, как передаче рассказала представитель думы Татьяна Смирнова, в итоге помимо деревьев, которые пилить разрешили, были срублены ветки еще 12 лип.
"В данной ситуации установлено, что около 99% кроны деревьев срублено. Работы выполнены некачественно, без соблюдения природоохранных требований. Поэтому это можно считать нарушением закона о лесе, в связи с чем составлено заявление в муниципальную полицию", - сказала Смирнова, отметив, что действующие правила Рижской думы предусматривают, что во время работ по уходу за деревьями запрещено срезать более 20% кроны.
Передача сумела дозвониться до предпринимателя, который пилил ветки. "Все всегда делается так, как хотят хозяева, клиенты. Они сами взяли на себя ответственность. Я полностью согласен, там все вверх дном, неправильно, так не пилят. Наверное, это сделано с той целью, чтобы их устранить [деревья]", - рассказал он в телефонном разговоре.
В свою очередь владелец участка заявил, что "очень жаль, что дошло до этого" - сам он не знал о произошедшем, однако сейчас охотно сотрудничает со стражами порядка.
"У нас есть арендатор, который строил там парковку. Он нанял арбориста и занимался тем, что он понимал под уходом за деревьями. Поэтому в данном скандале с липами они считают, что привели крону в порядок", - пояснил представитель Ģertrūdes īpašumi Янис Плотниекс.
Отметим, что за самовольную вырубку или повреждение деревьев юридическим лицам грозит штраф в размере до 280 денежных единиц, или до 1400 евро, за дерево.
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