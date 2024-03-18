Прокуратура приговорила мужчину к 280 часам общественных работ, однако отработать он должен только 264 часа, так как примерно два дня он был задержан.

Мужчина в интернете принял участие в видеодискуссии, которая была опубликована в социальной сети TikTok. Характеризуя украинцев, он широко использовал нецензурную речь, а также заявил, что эта национальность "должна быть уничтожена".

Продолжая дискуссию о том, есть ли в Латвии беженцы из Украины, он рассказал, что они есть и он их преследует. "Тем, кто на Tesla и всяких Maybach ездит, я им зеркало отламываю", - заявил он среди прочего.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал и о содеянном сожалеет.

В ходе расследования выяснилось, что высказанные обвиняемым разжигающие рознь высказывания реализованы не были, кроме того, не было констатировано, что в результате высказываний обвиняемого кому-либо был нанесен вред.

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