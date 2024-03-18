Из Вентспилса в Ригу на вертолете доставили донорское сердце

Диспетчеру управления авиации и специальных операций Государственной пограничной службы поступил запрос от Службы неотложной медицинской помощи на оказание помощи в транспортировке донорского органа.

Вечером на вертолете донорское сердце вместе с двумя хирургами было доставлено из Вентспилсской больницы в Клиническую университетскую больницу им П. Страдиня.

Время в сфере трансплантации играет решающую роль, поэтому важное значение играют логистика и транспортировка органов на большие расстояния по воздуху.

Нужно отметить, что это уже четвертый раз, когда Государственная погранохрана, чтобы спасти жизнь человека, оказывает поддержку в транспортировке органа.

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