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Из Вентспилса в Ригу на вертолете доставили донорское сердце

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Вертолет и автомобиль скорой помощи
Вертолет и автомобиль скорой помощи Фото: Robežsardze

В пятницу, 15 марта, вертолет Государственной погранохраны доставил в Ригу из региональной больницы донорское сердце, информирует погранохрана.

Диспетчеру управления авиации и специальных операций Государственной пограничной службы поступил запрос от Службы неотложной медицинской помощи на оказание помощи в транспортировке донорского органа.

Вечером на вертолете донорское сердце вместе с двумя хирургами было доставлено из Вентспилсской больницы в Клиническую университетскую больницу им П. Страдиня.

Время в сфере трансплантации играет решающую роль, поэтому важное значение играют логистика и транспортировка органов на большие расстояния по воздуху.

Нужно отметить, что это уже четвертый раз, когда Государственная погранохрана, чтобы спасти жизнь человека, оказывает поддержку в транспортировке органа.

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