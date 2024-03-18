Фото, видео ⟩ На ул. Петерсалас обрушилась стена аварийного дома

Обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, сообщает LETA. Пожарные оцепили территорию и переместили три автомобиля. Дальнейший демонтаж здания организует Рижское самоуправление. В 19:18 пожарные спасатели завершили работы на месте происшествия. Поздним вечером движение трамвая №5 было полностью восстановлено.

О происшествии проинформировано самоуправление Риги и его представители. ​Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что обрушилась часть фасада здания.

.@ugunsdzeseji plkst. 17.11 saņēma informāciju, ka Pētersalas ielā Rīgā no neapsaimniekotas ēkas atdalās konstrukcijas, radot apdraudējumu.



Kopā ar @Valsts_policija pārstāvjiem tiek risināts jautājums par apdraudēto automašīnu evakuēšanu. Par notikušo informēta Rīgas pašvaldība… pic.twitter.com/apYEcJ8740 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 18, 2024

Ранее Rīgas satiksme в своем профиле на сайте микроблогов X сообщало, что из-за обрушения стены были внесены изменения в движение трамвая №5 - они ходили по маршруту Ильгюциемс - ул. Аусекля - Ильгюциемс.

Информации об угрозе жизни у VUGD нет, передает Rus.LSM.

В январе 2021 года в трехэтажном жилом доме на улице Петерсалас, 6 произошел пожар повышенной опасности. Здание горело на площади 430 квадратных метров. Сообщалось об одном погибшем, двух пострадавших и 14 эвакуированных. В марте 2021 года Рижская дума обязала владельца здания отремонтировать строение в принудительном порядке.

Вилемсонс заявил, что в марте этого года был заключен контракт на демонтаж здания, который планировалось провести в этом месяце.

Sabrukusī ēka bija avārijas stāvoklī. https://t.co/bin1Vg6Cid — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 18, 2024

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