Фото, видео ⟩ На ул. Петерсалас обрушилась стена аварийного дома

В понедельник, 18 марта, в 17:11 в пожарно-спасательную службу VUGD поступила информация, что у заброшенного дома на улице Петерсалас в Риге обваливаются конструкции. Прибывшие на место пожарные спасатели обнаружили, что обрушилась внешняя стена двухэтажного заброшенного здания, создав угрозу для находящихся рядом автомобилей, сообщила руководитель отдела профилактики и общественной информации VUGD Илзе Даме.
Обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, сообщает LETA. Пожарные оцепили территорию и переместили три автомобиля. Дальнейший демонтаж здания организует Рижское самоуправление. В 19:18 пожарные спасатели завершили работы на месте происшествия. Поздним вечером движение трамвая №5 было полностью восстановлено.
О происшествии проинформировано самоуправление Риги и его представители. Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что обрушилась часть фасада здания.
.@ugunsdzeseji plkst. 17.11 saņēma informāciju, ka Pētersalas ielā Rīgā no neapsaimniekotas ēkas atdalās konstrukcijas, radot apdraudējumu.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 18, 2024
Kopā ar @Valsts_policija pārstāvjiem tiek risināts jautājums par apdraudēto automašīnu evakuēšanu. Par notikušo informēta Rīgas pašvaldība… pic.twitter.com/apYEcJ8740
Ранее Rīgas satiksme в своем профиле на сайте микроблогов X сообщало, что из-за обрушения стены были внесены изменения в движение трамвая №5 - они ходили по маршруту Ильгюциемс - ул. Аусекля - Ильгюциемс.
Информации об угрозе жизни у VUGD нет, передает Rus.LSM.
В январе 2021 года в трехэтажном жилом доме на улице Петерсалас, 6 произошел пожар повышенной опасности. Здание горело на площади 430 квадратных метров. Сообщалось об одном погибшем, двух пострадавших и 14 эвакуированных. В марте 2021 года Рижская дума обязала владельца здания отремонтировать строение в принудительном порядке.
Вилемсонс заявил, что в марте этого года был заключен контракт на демонтаж здания, который планировалось провести в этом месяце.
Sabrukusī ēka bija avārijas stāvoklī. https://t.co/bin1Vg6Cid— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 18, 2024
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