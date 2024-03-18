Вт, 19.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото, видео ⟩ На ул. Петерсалас обрушилась стена аварийного дома

rus.tvnet.lv LETA
,
Обновлено 19 марта 2024, 00:11
CopyMessenger Telegram Whatsapp
На ул. Петерсалас обрушилась стена заброшенного дома; изменен маршрут трамвая №5
На ул. Петерсалас обрушилась стена заброшенного дома; изменен маршрут трамвая №5 Фото: twitter.com/ltvzinas

В понедельник, 18 марта, в 17:11 в пожарно-спасательную службу VUGD поступила информация, что у заброшенного дома на улице Петерсалас в Риге обваливаются конструкции. Прибывшие на место пожарные спасатели обнаружили, что обрушилась внешняя стена двухэтажного заброшенного здания, создав угрозу для находящихся рядом автомобилей, сообщила руководитель отдела профилактики и общественной информации VUGD Илзе Даме.

Обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, сообщает LETA. Пожарные оцепили территорию и переместили три автомобиля. Дальнейший демонтаж здания организует Рижское самоуправление. В 19:18 пожарные спасатели завершили работы на месте происшествия. Поздним вечером движение трамвая №5 было полностью восстановлено.

О происшествии проинформировано самоуправление Риги и его представители. ​Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что обрушилась часть фасада здания.

Ранее Rīgas satiksme в своем профиле на сайте микроблогов X сообщало, что из-за обрушения стены были внесены изменения в движение трамвая №5 - они ходили по маршруту Ильгюциемс - ул. Аусекля - Ильгюциемс.

Информации об угрозе жизни у VUGD нет, передает Rus.LSM.

В январе 2021 года в трехэтажном жилом доме на улице Петерсалас, 6 произошел пожар повышенной опасности. Здание горело на площади 430 квадратных метров. Сообщалось об одном погибшем, двух пострадавших и 14 эвакуированных. В марте 2021 года Рижская дума обязала владельца здания отремонтировать строение в принудительном порядке.

Вилемсонс  заявил, что в марте этого года был заключен контракт на демонтаж здания, который планировалось провести в этом месяце.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти