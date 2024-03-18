Видео ⟩ Новый обстрел Белгородской области: погибли четыре человека

"Всего при попадании в частный дом в селе Никольское погибли четыре человека. Спасатели вытащили из-под руин тела еще двух женщин", - сообщил Гладков. Ранее сообщалось о двух погибших и четырех раненых.

По данным, опубликованным властями, с прошлой недели в результате нападений в этом районе погибло в общей сложности 15 человек.

Незадолго до президентских "выборов" в России в минувшие выходные нападения на российскую территорию усилились. Кроме того, в приграничных районах России и Украины до сих пор на стороне Украины сражаются легионы российских солдат-добровольцев, которые периодически предпринимают попытки прейти границу.

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