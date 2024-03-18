Видео ⟩ Новый обстрел Белгородской области: погибли четыре человека

Утром в понедельник, 18 марта, в Белгородской области вновь произошли обстрелы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один из снарядов попал в частный дом. В результате нападения четыре человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщает литовский портал 15min.lt.
"Всего при попадании в частный дом в селе Никольское погибли четыре человека. Спасатели вытащили из-под руин тела еще двух женщин", - сообщил Гладков. Ранее сообщалось о двух погибших и четырех раненых.
#WATCH— The World Monitor (@tworldmonitor) March 18, 2024
Ukrainian attack on Belgorod, Russia. pic.twitter.com/wPd3jckLJZ
По данным, опубликованным властями, с прошлой недели в результате нападений в этом районе погибло в общей сложности 15 человек.
Незадолго до президентских "выборов" в России в минувшие выходные нападения на российскую территорию усилились. Кроме того, в приграничных районах России и Украины до сих пор на стороне Украины сражаются легионы российских солдат-добровольцев, которые периодически предпринимают попытки прейти границу.
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