Видео ⟩ Состояние Вантового моста пугает как рижан, так и гостей столицы. Когда в планах ремонт?

В редакцию передачи обратился Каспар из Риги, который обеспокоен состоянием моста: "Что-то должно произойти, только тогда что-то будет сделано?"

В ходе обхода моста журналистами Bez Tabu было установлено, что конструкции моста проржавели, их части обвалились в некоторых местах вблизи проезжей части. Также с моста осыпаются куски бетона, в том числе в зоне над проезжей частью - чтобы не попасть на проезжающие машины, растянута страховочная сетка.

"Не слишком хорошо. Мост выглядит старым. Иногда я задаюсь вопросом – безопасно ли это?", - говорит гостья Риги из Финляндии Ясмина.

Директор Института транспортного строительства строительного факультета Рижского технического университета (RTU) профессор Айнар Паеглитис рассказал, что мосты регулярно осматриваются экспертами, в том числе специалистами RTU. Он отметил, что несколько мостов нуждаются в ремонте, но движение по ним безопасно. Комментируя состояние Вантового моста, Паеглитис заявил, что несущие конструкции безопасны, но необходимо поторопиться с ремонтом пешеходной зоны и приведением в порядок разрушающихся частей.

"Планируется полная реконструкция моста, включая демонтаж тротуарной зоны и строительство новой пешеходной и велосипедной дорожек, - говорит начальник управления транспортной инфраструктуры Департамента пространства и мобильности (ĀMD) Рижской думы Андрей Уртанс. - Также работы будут предусматривать реконструкцию вантов, пилонов, подъездов к мосту. При закупках будет выбран один коммерсант, который будет осуществлять как проектирование, так и строительство. Строительство может начаться в конце 2024 года или начале-середине 2025 года.

В обозримом будущем планируется также привести в порядок Воздушный мост, путепровод Густава Земгала гатве и Земитанский мост, сообщили в МВД.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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