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Илон Маск признался, что страдает от депрессии и принимает лекарства

Limon.ee
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Илон Маск
Илон Маск Фото: Gonzalo Fuentes

​Известный бизнесмен откровенно рассказал о собственных проблемах, пишет Limon.ee.

Известный бизнесмен из США, владелец соцсети X и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что время от времени страдает от депрессии. Также он признался, что принимает лекарства. Об этом он заявил в интервью CNN.

По признанию Маска, периодически он переживает "своего рода негативное химическое состояние вроде депрессии, а кетамин помогает человеку справиться с плохим настроением".

Бизнесмен подчеркнул, что препараты принимает по назначению врача примерно раз в две недели.

В интервью он добавил, что во время своих ночных или ранних утренних публикаций в сети Х он "почти всегда" в трезвом уме. При этом бизнесмен ранее заявлял журналистам CNN, что он не пьет и не курит травку.

Маск отрицает, что злоупотребляет препаратами: "Если принять слишком много кетамина, невозможно будет выполнять свою работу. А у меня много работы, я обычно работаю по 16 часов в день". И добавляет, что его бизнес не позволяет длительное время быть расслабленным. 

 

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