Монеточка, Noize MC, "Каста" и другие. В конце лета в Риге пройдёт грандиозный фестиваль

24 августа на сцене Wondersala в Риге выступит артист на стыке рока и рэпа, live-звезда Noize MC, а также легендарная группа с неповторимым драйвом "Ляпис Трубецкой", прославленный рэп-исполнитель St1m, суперзвезда латышского рэпа Ozols и яркий представитель берлинской хип-хоп-сцены DJ Mishkeen.

Также в афише фестиваля значатся российская певица Монеточка, панк-рок-группа "Порнофильмы" и легендарная рэп-группа "Каста" из Ростова-на-Дону.

Все вышеперечисленные российские артисты осудили полномасштабное вторжение России в Украину, оказались в запрещённых списках и были вынуждены покинуть родину.

По словам организатора фестиваля, цель мероприятия - прославить многообразие культуры через музыку, создав платформу для выступления как признанных икон жанра, так и восходящих звёзд.

Своим названием READY FEST символизирует открытость новым музыкальным горизонтам и приглашает любителей различных стилей всех возрастов собраться вместе, чтобы отпраздновать разнообразие музыкальных вкусов на великолепной летней открытой площадке Wondersala.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте ticketshop.lv.

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