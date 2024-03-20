Дождались! Наступила астрономическая весна

Весеннее равноденствие - это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и из южного полушария переходит в северное. С весеннего равноденствия день становится длиннее ночи.

Метеорологическая весна на большей части территории Латвии началась 12-13 февраля, а на северо-востоке страны наступила примерно на десять дней позже. Метеорологическая весна начинается, когда средняя температура воздуха не опускается ниже нуля в течение пяти дней подряд.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 20 июня в 23:50.

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